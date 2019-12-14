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На Донбасі бойовики стріляли з гармат БМП, поранений військовий

Новини » Надзвичайні події     14.12.2019 - 07:13
На Донбасі бойовики стріляли з гармат БМП, поранений військовий
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Всього зафіксовано 10 обстрілів

Протягом минулої доби, 13 грудня, збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, поранення отримав один український військовий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на операцію Об'єднаних сил у Facebook.

Зазначається, що бойовики використали заборонені мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншої стрілецьку зброю. Зафіксовано і ворожий вогонь з озброєння БМП.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 5 обстрілів: біля Мар'їнки, Красногорівки, неподалік Павлополя та Березового, біля Кам'янки.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" також зафіксовано 5 ворожих обстрілів: біля Новолуганського, поблизу Миронівського,
неподалік Луганського. Крім того двічі стріляли неподалік Кримського - з мінометів калібру 82 мм, гармат БМП-1, гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та іншої стрілецької зброї.

"Вчора, 13 грудня, бойову травму внаслідок обстрілів отримав один військовослужбовець Об’єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку не було.

Нагадаємо, попередньої доби, 12 грудня, російсько-окупаційні війська 8 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Бойовики били з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Також найманці застосовували озброєння БМП.

РБК-Україна писало, що міністр закордонних справ України Вадим Пристайко повідомив, що в Мінську під час засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) 18 грудня буде узгоджена дата припинення вогню на Донбасі.

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