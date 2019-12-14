ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Дата прекращения огня на Донбассе будет объявлена в среду, - Пристайко

Новости » Политика     14.12.2019 - 00:37
Дата прекращения огня на Донбассе будет объявлена в среду, - Пристайко

Также будут согласованы новые участки для разведения

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что в Минске во время заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) 18 декабря будет согласована дата прекращения огня на Донбассе. Об этом он сказал в эфире телеканала "Интер" вечером в пятницу.

Он отметил, что дата прекращения огня будет согласована на заседании рабочих групп ТКГ.

"Надеюсь, что в среду будет объявлена конкретная дата прекращения огня. Группа по безопасности объявит о прекращении огня и согласует новые участки для разведения, и будет требовать от ОБСЕ верификации", - сказал Пристайко.

Также он добавил, что гуманитарная группа будет окончательно сверять списки на обмен.

Кроме того, Пристайко заявил, что 17 декабря Украина будет просить у ОБСЕ изменения мандата Специальной мониторинговой миссии (СММ), чтобы получить точную информацию относительно разведения сил на Донбассе.

Ранее председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ) Яшар Халит Чевик назвал обнадеживающей договоренность на нормандском саммите о полном прекращении огня на Донбассе до конца 2019 года.

Напомним, министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что процесс урегулирования на Донбассе не будет быстрым, сейчас хранится высокая вероятность срыва договоренностей на любом этапе.

Боевики на Донбассе 4 раза нарушили режим прекращения огня У Путина ответили на идею Зеленского о пересмотре минских соглашений
Новости Украины Донбассрежим прекращения огня
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь