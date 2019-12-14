Дата прекращения огня на Донбассе будет объявлена в среду, - Пристайко

Также будут согласованы новые участки для разведения

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что в Минске во время заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) 18 декабря будет согласована дата прекращения огня на Донбассе. Об этом он сказал в эфире телеканала "Интер" вечером в пятницу.

Он отметил, что дата прекращения огня будет согласована на заседании рабочих групп ТКГ.

"Надеюсь, что в среду будет объявлена конкретная дата прекращения огня. Группа по безопасности объявит о прекращении огня и согласует новые участки для разведения, и будет требовать от ОБСЕ верификации", - сказал Пристайко.

Также он добавил, что гуманитарная группа будет окончательно сверять списки на обмен.

Кроме того, Пристайко заявил, что 17 декабря Украина будет просить у ОБСЕ изменения мандата Специальной мониторинговой миссии (СММ), чтобы получить точную информацию относительно разведения сил на Донбассе.

Ранее председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ) Яшар Халит Чевик назвал обнадеживающей договоренность на нормандском саммите о полном прекращении огня на Донбассе до конца 2019 года.

Напомним, министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что процесс урегулирования на Донбассе не будет быстрым, сейчас хранится высокая вероятность срыва договоренностей на любом этапе.