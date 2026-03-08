Дональд Трамп зробив заяву про можливу підтримку Ірану Росією

Президент США Дональд Трамп під час пресконференції прокоментував інформацію про можливу підтримку Ірану Росією на тлі американсько-ізраїльської операції на Близькому Сході.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому.
Журналісти запитали президента, чи відомо йому про те, що Москва якимось чином підтримує Іран. Трамп відповів: "не має жодних підстав так вважати".
Він додав, що навіть якщо Росія і передає Ірану будь-яку інформацію, "вони не дуже добре виконують свою роботу, оскільки Іран не дуже добре справляється".
Президент зазначив, що Росія може надавати Ірану "всю інформацію, яку хоче", однак підкреслив, що ті, хто її отримує, "перевантажені".
На думку Трампа, це знижує ефективність підтримки.
Дональд Трамп підкреслив міць збройних сил США, заявивши: "У нас найкраща армія на Землі. Я побудував її під час свого першого терміну. На жаль, я змушений використовувати її зараз".
Таким чином, глава держави підтвердив готовність США діяти самостійно, незалежно від можливої підтримки третіх країн.
Нагадуємо, що Росія офіційно висловила підтримку Ірану в конфлікті з Ізраїлем і назвала дії західних країн у цій ситуації несправедливими, заявив посол Росії у Великій Британії Андрій Келін.
Зазначимо, що в ніч на 8 березня Іран очікує "дуже серйозного удару" з боку США та Ізраїлю, про що президент США Дональд Трамп повідомив у своїй соцмережі Truth Social.