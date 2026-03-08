Дональд Трамп сделал заявление о возможной поддержке Ирана Россией

Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции прокомментировал информацию о возможной поддержке Ирана Россией на фоне американо-израильской операции на Ближнем Востоке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.
Журналисты спросили президента, известно ли ему о том, что Москва каким-либо образом поддерживает Иран. Трамп ответил: "не имеет никаких оснований так считать".
Он добавил, что даже если Россия и передает Ирану какую-либо информацию, "они не очень хорошо выполняют свою работу, поскольку Иран не слишком хорошо справляется".
Президент отметил, что Россия может предоставлять Ирану "всю информацию, которую хочет", однако подчеркнул, что те, кто ее получает, "перегружены".
По мнению Трампа, это снижает эффективность поддержки.
Дональд Трамп подчеркнул мощь вооруженных сил США, заявив: "У нас лучшая армия на Земле. Я построил ее во время своего первого срока. К сожалению, я вынужден использовать ее сейчас".
Таким образом, глава государства подтвердил готовность США действовать самостоятельно, независимо от возможной поддержки третьих стран.
Напоминаем, что Россия официально выразила поддержку Ирану в конфликте с Израилем и назвала действия западных стран в этой ситуации несправедливыми, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.
Отметим, что в ночь на 8 марта Иран ожидает "очень серьезный удар" со стороны США и Израиля, о чем президент США Дональд Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social.