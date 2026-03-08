Дональд Трамп сделал заявление о возможной поддержке Ирана Россией

Реакция Трампа на вопрос о России

Журналисты спросили президента, известно ли ему о том, что Москва каким-либо образом поддерживает Иран. Трамп ответил: "не имеет никаких оснований так считать".

Он добавил, что даже если Россия и передает Ирану какую-либо информацию, "они не очень хорошо выполняют свою работу, поскольку Иран не слишком хорошо справляется".

О возможной информации и перегрузке

Президент отметил, что Россия может предоставлять Ирану "всю информацию, которую хочет", однако подчеркнул, что те, кто ее получает, "перегружены".

По мнению Трампа, это снижает эффективность поддержки.

О мощи американской армии

Дональд Трамп подчеркнул мощь вооруженных сил США, заявив: "У нас лучшая армия на Земле. Я построил ее во время своего первого срока. К сожалению, я вынужден использовать ее сейчас".

Таким образом, глава государства подтвердил готовность США действовать самостоятельно, независимо от возможной поддержки третьих стран.