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В доме Тупицкого проходят обыски

Автор: Олег Черныш, Игорь Литвиненко

Правоохранители проводят обыски по месту жительства у бывшего главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого. Обыск начался утром, 13 мая.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в правоохранительных органах.

"Обыск проводится на основании решения Печерского районного суда Киева по месту жительства подозреваемого Тупицкого", - сообщил источник.

Напомним, еще в конце марта Зеленский отменил указ о назначении Тупицкого судьей КСУ.

Позже представитель президента в КСУ Федор Вениславский пояснил, что после указа Зеленского Александр Тупицкий уже не возглавляет Конституционный суд.

Также РБК-Украина писало, что решение об увольнении Тупицкого оспорили в Верховном суде.

Отметим, против Тупицкого ведут дело еще с 2013 года. Речь идет о завладении активам Зуевского энергомеханического завода. Расследование его дела продлили до 28 мая.

При этом представитель Верховной рады в КСУ Ольга Совгиря заявила, что к бывшему главе КСУ могут применить принудительный привод. У него сейчас нет судейских гарантий.

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