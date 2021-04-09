ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Нет судейских гарантий: к Тупицкому могут применить привод

Новина українською → Украина, Пятница 09 апреля 2021 10:38
Нет судейских гарантий: к Тупицкому могут применить привод Фото: Александр Тупицкий (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

К уволенному главе Конституционного суда Александру Тупицкому могут применить принудительный привод. У него сейчас нет судейских гарантий.

Об этом заявила представитель Верховной рады в КСУ Ольга Совгиря в интервью изданию "Цензор".

"Сейчас могут (применить принудительный привод, - ред.), если так решит суд. Он уволен указом президента. У него нет судейских гарантий. Его лишили государственной охраны. Ходит со своей", - рассказала нардеп.

Напомним, в Конституционном суде Украины оспорили указы президента Владимира Зеленского об увольнении главы КСУ Александра Тупицкого и судьи Александра Касминина. Соответствующее конституционное представление поступило от группы народных депутатов.

Как писало РБК-Украина, 27 марта Зеленский отменил указ о назначении Тупицкого и Касминина судьями КСУ.

Как пояснил представитель президента в КСУ Федор Вениславский, после указа Зеленского Александр Тупицкий уже не возглавляет Конституционный суд.

Так, против экс-главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого ведут дело еще с 2013 года. Речь идет о завладении активам Зуевского энергомеханического завода. Расследование его дела продлили до 28 мая.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Конституционный суд Украины Суд
NEWS
В Киеве приостановили набор первоклассников в школы
В Киеве приостановили набор первоклассников в школы
DAILY
Тариф "Годовой". Что будет с ценами на газ для населения в Украине
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Тариф "Годовой". Что будет с ценами на газ для населения в Украине