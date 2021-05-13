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У будинку Тупицького проходять обшуки

Автор: Олег Черниш, Ігор Литвиненко

Правоохоронці проводять обшуки за місцем проживання у колишнього голови Конституційного Суду України Олександра Тупицького. Обшук почався вранці, 13 травня.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Обшук проводиться на підставі рішення Печерського районного суду Києва за місцем проживання підозрюваного Тупицького", - повідомило джерело.

Нагадаємо, ще наприкінці березня Зеленський скасував указ про призначення Тупицького суддею КСУ.

Пізніше представник президента в КСУ Федір Веніславський пояснив, що після указу Зеленського Олександр Тупицький вже не очолює Конституційний суд.

Також РБК-Україна писало, що рішення про звільнення Тупицького оскаржили у Верховному суді.

Зазначимо, проти Тупицького ведуть справу ще з 2013 року. Йдеться про заволодіння активами зуївського енергомеханічного заводу. Розслідування його справи продовжили до 28 травня.

При цьому представник Верховної Ради в КСУ Ольга Совгиря заявила, що до колишнього глави КСУ можуть застосувати примусовий привід. У нього зараз немає суддівських гарантій.

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