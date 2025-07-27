Їздити з улюбленцем стало простіше: "Укрзалізниця" оновила правила перевезення тварин
В "Укрзалізниці" цього тижня оновили правила перевезення тварин у потягах. Тепер мандрівки з улюбленцями стануть зручнішими як для власників, так і для хвостатих пасажирів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
Відомо, що ще торік "Укрзалізниця" ініціювала зміни до правил перевезення тварин, аби зробити подорожі з улюбленцями комфортнішими.
Перед внесенням на розгляд саме такої редакції правил залізничники провели консультації з UAnimals, фахівцями Мінрозвитку та транспортними експертами країн-партнерів.
І от цього тижня правила перевезення тварин в поїздах оновлено
Відтепер великі собаки, а саме ті, що вище 45 см в холці, можуть подорожувати Україною в усіх типах вагонів:
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у швидкісному поїзді "Інтерсіті+" за умови викупу всіх місць, які розміщені єдиним блоком у ряду: собаки мають перебувати на підлозі біля свого власника, під місцями для сидіння або біля них;
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в спальному вагоні класу "Люкс" і вагонах міжнародного призначення "ріц" (RIC) слід викупити всі місця в купе. (У купе це правило діяло й раніше);
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службові собаки представників Сил оборони можуть безоплатно їхати в усіх типах вагонів незалежно від розмірів тварини - але обов'язково з намордником і повідком.
Маленькі тварини під час подорожі, а саме: коти, собаки дрібних порід до 45 см у холці, відтепер:
- можуть перебувати в купе без переноски для здорової активності та сну - за умови викупу всіх місць у купе;
- переноска необовʼязково має бути “жорсткою конструкцією” - для подорожей достатньо сучасної сумки-переноски, рюкзака-переноски або іншої ємності для перевезення з водонепроникним дном.
У всіх випадках власники тварин мають:
- забезпечити наявність ветеринарних документів на тварину, квитка на тварину, повідка та намордника (для собак великих порід - впродовж всієї подорожі);
- потурбуватись про комфорт тварини та оточуючих.
У разі виникнення дискомфорту або алергічних реакцій від сусідства з твариною варто звертатись до провідників або стюардів - поїзна бригада запропонує інше комфортне місце для подорожі.
"Дякуємо Мінрозвитку, Мін'юсту, експертам UAnimals та всім причетним за роботу над актуалізацією правил для комфортніших подорожей українськими поїздами", - додали залізничники.
Зміни в "Укрзалізниці"
Зауважимо, що "Укрзалізниця" та UAnimals почали активно працювати над змінами щодо тварин в потягах після історії про нацгвардійця Валерія і його службового лабрадора, які їхали в тамбурі "Інтестіті" з Києва до Чернігова.
Їх не пустили до вагона, оскільки за правилами не можна перевозити тварин, вищих за 45 сантиметрів у холці.
Тоді зазначалось, що це правило діяло не через умовну небезпеку, а саме через брак місця на пасажирських багажних місцях і дискомфорт для самих тварин.
Нацгвардія пояснила, що військовослужбовець добровільно стояв у тамбурі, бо не хотів порушувати правила, а чекати купейного вагона, де можна їхати з лабрадором, не мав часу.
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