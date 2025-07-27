Їздити з улюбленцем стало простіше: "Укрзалізниця" оновила правила перевезення тварин

В "Укрзалізниці" цього тижня оновили правила перевезення тварин у потягах. Тепер мандрівки з улюбленцями стануть зручнішими як для власників, так і для хвостатих пасажирів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укрзалізницю ".

Відомо, що ще торік "Укрзалізниця" ініціювала зміни до правил перевезення тварин, аби зробити подорожі з улюбленцями комфортнішими.

Перед внесенням на розгляд саме такої редакції правил залізничники провели консультації з UAnimals, фахівцями Мінрозвитку та транспортними експертами країн-партнерів.

І от цього тижня правила перевезення тварин в поїздах оновлено

Відтепер великі собаки, а саме ті, що вище 45 см в холці, можуть подорожувати Україною в усіх типах вагонів:

у швидкісному поїзді "Інтерсіті+" за умови викупу всіх місць, які розміщені єдиним блоком у ряду: собаки мають перебувати на підлозі біля свого власника, під місцями для сидіння або біля них;

в спальному вагоні класу "Люкс" і вагонах міжнародного призначення "ріц" (RIC) слід викупити всі місця в купе. (У купе це правило діяло й раніше);

службові собаки представників Сил оборони можуть безоплатно їхати в усіх типах вагонів незалежно від розмірів тварини - але обов'язково з намордником і повідком.

Маленькі тварини під час подорожі, а саме: коти, собаки дрібних порід до 45 см у холці, відтепер:

можуть перебувати в купе без переноски для здорової активності та сну - за умови викупу всіх місць у купе;

переноска необовʼязково має бути “жорсткою конструкцією” - для подорожей достатньо сучасної сумки-переноски, рюкзака-переноски або іншої ємності для перевезення з водонепроникним дном.

У всіх випадках власники тварин мають:

забезпечити наявність ветеринарних документів на тварину, квитка на тварину, повідка та намордника (для собак великих порід - впродовж всієї подорожі);

потурбуватись про комфорт тварини та оточуючих.

У разі виникнення дискомфорту або алергічних реакцій від сусідства з твариною варто звертатись до провідників або стюардів - поїзна бригада запропонує інше комфортне місце для подорожі.

"Дякуємо Мінрозвитку, Мін'юсту, експертам UAnimals та всім причетним за роботу над актуалізацією правил для комфортніших подорожей українськими поїздами", - додали залізничники.