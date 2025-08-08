ua en ru
Не домашний любимец. За каких животных в Украине могут оштрафовать и даже посадить

Пятница 08 августа 2025 08:00
Не домашний любимец. За каких животных в Украине могут оштрафовать и даже посадить Каких животных нельзя держать дома (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

В Украине существует официальный список животных, которых запрещено содержать в домашних условиях. Причины - безопасность людей, гуманное обращение с дикими видами и соответствие нормам законодательства.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на законодательство.

Каких животных нельзя держать дома

Согласно действующим правилам, нельзя держать дома:

  • крупных хищников (львов, тигров, медведей, леопардов, гепардов);
  • приматов (шимпанзе, макак, бабуинов, капуцинов);
  • ядовитых змей и пауков (кобр, гюрз, скорпионов, тарантулов);
  • крокодилов и аллигаторов;
  • хищных птиц и видов из Красной книги (орлов, ястребов, сов);
  • морских млекопитающих (дельфинов, тюленей, моржей).

Эти животные могут быть агрессивными, непредсказуемыми или требуют условий, которые невозможно обеспечить в типичной квартире.

Подчеркнем, что некоторые животные официально не под запретом, но их содержания дома имеет определенные оговорки:

  • енот-полоскун не запрещен, но специалисты предупреждают: это дикий вид, способный на агрессию;
  • хорьков разрешено держать, если животное имеет ветеринарные документы;
  • змеи - условно разрешены. Например, неядовитые виды (например, маисовый полоз) разрешены при наличии документов о происхождении.

Если же животное выловили в дикой природе, даже безобидное на вид, его содержание - противозаконно.

Что говорит закон и какое наказание грозит

Закон "О защите животных от жестокого обращения" запрещает:

  • содержание видов, запрещенных для частных лиц;
  • ненадлежащие условия, изоляцию и издевательства;
  • использование диких животных в цирках, фотосъемках или как развлечение в отелях или ресторанах.

Нарушения могут наказываться штрафами до 5100 грн. В случае гибели животного - возможно даже лишение свободы до 3 лет.

Статья 89 Кодекса Украины об административных правонарушениях за нарушение предусматривает:

  • штраф до 5100 грн;
  • конфискацию животного;
  • запрет на дальнейшее содержание животных.

Если речь идет о виде из Красной книги или жестоком обращении - возможно открытие уголовного производства по статье 299 УКУ. Санкции - до 8 лет лишения свободы, штраф до 17 000 гривен или общественные работы.

Перед тем как заводить экзотическое животное, стоит пересмотреть перечень запрещенных видов (приказ Минприроды №541) и проконсультироваться с юристом или ветеринаром.

Читайте также о том, как спасали животных после ракетного удара по Киеву 31 июля.

Ранее мы писали о том, что "Укрзализныця" упростила правила перевозки животных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

