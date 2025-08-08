Не домашний любимец. За каких животных в Украине могут оштрафовать и даже посадить
В Украине существует официальный список животных, которых запрещено содержать в домашних условиях. Причины - безопасность людей, гуманное обращение с дикими видами и соответствие нормам законодательства.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на законодательство.
Каких животных нельзя держать дома
Согласно действующим правилам, нельзя держать дома:
- крупных хищников (львов, тигров, медведей, леопардов, гепардов);
- приматов (шимпанзе, макак, бабуинов, капуцинов);
- ядовитых змей и пауков (кобр, гюрз, скорпионов, тарантулов);
- крокодилов и аллигаторов;
- хищных птиц и видов из Красной книги (орлов, ястребов, сов);
- морских млекопитающих (дельфинов, тюленей, моржей).
Эти животные могут быть агрессивными, непредсказуемыми или требуют условий, которые невозможно обеспечить в типичной квартире.
Подчеркнем, что некоторые животные официально не под запретом, но их содержания дома имеет определенные оговорки:
- енот-полоскун не запрещен, но специалисты предупреждают: это дикий вид, способный на агрессию;
- хорьков разрешено держать, если животное имеет ветеринарные документы;
- змеи - условно разрешены. Например, неядовитые виды (например, маисовый полоз) разрешены при наличии документов о происхождении.
Если же животное выловили в дикой природе, даже безобидное на вид, его содержание - противозаконно.
Что говорит закон и какое наказание грозит
Закон "О защите животных от жестокого обращения" запрещает:
- содержание видов, запрещенных для частных лиц;
- ненадлежащие условия, изоляцию и издевательства;
- использование диких животных в цирках, фотосъемках или как развлечение в отелях или ресторанах.
Нарушения могут наказываться штрафами до 5100 грн. В случае гибели животного - возможно даже лишение свободы до 3 лет.
Статья 89 Кодекса Украины об административных правонарушениях за нарушение предусматривает:
- штраф до 5100 грн;
- конфискацию животного;
- запрет на дальнейшее содержание животных.
Если речь идет о виде из Красной книги или жестоком обращении - возможно открытие уголовного производства по статье 299 УКУ. Санкции - до 8 лет лишения свободы, штраф до 17 000 гривен или общественные работы.
Перед тем как заводить экзотическое животное, стоит пересмотреть перечень запрещенных видов (приказ Минприроды №541) и проконсультироваться с юристом или ветеринаром.
