Не домашний любимец. За каких животных в Украине могут оштрафовать и даже посадить

В Украине существует официальный список животных, которых запрещено содержать в домашних условиях. Причины - безопасность людей, гуманное обращение с дикими видами и соответствие нормам законодательства.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на законодательство .

Каких животных нельзя держать дома

Согласно действующим правилам, нельзя держать дома:

крупных хищников (львов, тигров, медведей, леопардов, гепардов);

приматов (шимпанзе, макак, бабуинов, капуцинов);

ядовитых змей и пауков (кобр, гюрз, скорпионов, тарантулов);

крокодилов и аллигаторов;

хищных птиц и видов из Красной книги (орлов, ястребов, сов);

морских млекопитающих (дельфинов, тюленей, моржей).

Эти животные могут быть агрессивными, непредсказуемыми или требуют условий, которые невозможно обеспечить в типичной квартире.

Подчеркнем, что некоторые животные официально не под запретом, но их содержания дома имеет определенные оговорки:

енот-полоскун не запрещен, но специалисты предупреждают: это дикий вид, способный на агрессию;

не запрещен, но специалисты предупреждают: это дикий вид, способный на агрессию; хорьков разрешено держать, если животное имеет ветеринарные документы;

разрешено держать, если животное имеет ветеринарные документы; змеи - условно разрешены. Например, неядовитые виды (например, маисовый полоз) разрешены при наличии документов о происхождении.

Если же животное выловили в дикой природе, даже безобидное на вид, его содержание - противозаконно.

Что говорит закон и какое наказание грозит

Закон "О защите животных от жестокого обращения" запрещает:

содержание видов, запрещенных для частных лиц;

ненадлежащие условия, изоляцию и издевательства;

использование диких животных в цирках, фотосъемках или как развлечение в отелях или ресторанах.

Нарушения могут наказываться штрафами до 5100 грн. В случае гибели животного - возможно даже лишение свободы до 3 лет.

Статья 89 Кодекса Украины об административных правонарушениях за нарушение предусматривает:

штраф до 5100 грн;

конфискацию животного;

запрет на дальнейшее содержание животных.

Если речь идет о виде из Красной книги или жестоком обращении - возможно открытие уголовного производства по статье 299 УКУ. Санкции - до 8 лет лишения свободы, штраф до 17 000 гривен или общественные работы.

Перед тем как заводить экзотическое животное, стоит пересмотреть перечень запрещенных видов (приказ Минприроды №541) и проконсультироваться с юристом или ветеринаром.