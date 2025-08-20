Домашний соус "Сацебели" к мясу и овощам: съедается первым

Сацебели - традиционный грузинский соус на основе томатов и специй. Его легко заготовить на зиму, чтобы иметь под рукой универсальную приправу к мясу, рыбе или овощам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал известного кулинара и фудблогера Лилии Цвит .

Рецепт соуса "Сацебели"

На 4 банки по 0,5 л необходимы такие ингредиенты:

помидоры - 2,5 кг

красный перец - 0,5 кг

острый перец - 1 шт.

петрушка - 50 г

кинза - 50 г

соль - 30 г

сахар - 40 г

уксус - 80 мл

чеснок - 2 головки

кориандр молотый - 10 г

Легкий способ приготовления

Помидоры нужно очистить от кожицы и нарезать вместе с перцем произвольными кусочками. Массу перебиваем блендером, чтобы получилось пюре.

Острый перец и чеснок почистите и нарежьте. Тоже сделайте с петрушкой. Отправляем это все в чашу блендера и перебиваем.

Смесь помидоров и перца доводим до кипения, добавляем соль, сахар и варим 30 мин. Тогда добавляем перемолотую острую смесь, кориандр и варим еще 5 мин.

Наливаем уксус и готовим еще 1 мин. Далее горячий соус наливаем в чистые стерилизованные банки, герметично закручиваем, переворачиваем, накрываем покрывалом и оставляем до полного остывания.

