Домашний соус "Сацебели" к мясу и овощам: съедается первым
Сацебели - традиционный грузинский соус на основе томатов и специй. Его легко заготовить на зиму, чтобы иметь под рукой универсальную приправу к мясу, рыбе или овощам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал известного кулинара и фудблогера Лилии Цвит.
Рецепт соуса "Сацебели"
На 4 банки по 0,5 л необходимы такие ингредиенты:
- помидоры - 2,5 кг
- красный перец - 0,5 кг
- острый перец - 1 шт.
- петрушка - 50 г
- кинза - 50 г
- соль - 30 г
- сахар - 40 г
- уксус - 80 мл
- чеснок - 2 головки
- кориандр молотый - 10 г
Легкий способ приготовления
Помидоры нужно очистить от кожицы и нарезать вместе с перцем произвольными кусочками. Массу перебиваем блендером, чтобы получилось пюре.
Острый перец и чеснок почистите и нарежьте. Тоже сделайте с петрушкой. Отправляем это все в чашу блендера и перебиваем.
Смесь помидоров и перца доводим до кипения, добавляем соль, сахар и варим 30 мин. Тогда добавляем перемолотую острую смесь, кориандр и варим еще 5 мин.
Наливаем уксус и готовим еще 1 мин. Далее горячий соус наливаем в чистые стерилизованные банки, герметично закручиваем, переворачиваем, накрываем покрывалом и оставляем до полного остывания.
Рецепт соуса "Сацебели" (фото: кадр из видео)
