Домашні горішки "Рафаелло", які швидко з'їдаються: усі будуть просити добавки

Хрусткі горішки зі ніжною начинкою - це той самий десерт, який повертає у теплі спогади. Ми знайшли найкращий рецепт, щоб легко приготувати ці ласощі вдома й здивувати близьких.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал фудблогерки Марії Макарчук.
Інгредієнти:
Для начинки "Рафаелло":
За словами автора, склянка у неї на 200 мл.
Спосіб приготування
Дві склянки борошна всипте у миску та натріть охолоджений маргарин на тертці. Туди ж додайте смалець і все ретельно перемішайте руками.
До яєць додайте цукор, дрібку солі і збийте. Після цього додайте суміш в миску, погасіть соду лимонним соком і замісить тісто.
Третю склянку вводьте поступово, щоб тісто не було "забите". Сформуйте маленькі кульки, приблизно по 4-5 г.
Форму для запікання горішків змажте олією та випікайте. Якщо потрібно, то обріжте краї горішків.
Для начинки до масла кімнатної температури додайте згущенку, кокосову стружку та збийте міксером.
Кожну половинку намажте кремом, покладіть в серединку мигдаль і з'єднайте дві частини. Якщо крем виступає з горішків, то не прибирайте його, а обваляйте у кокосовій стружці.
