Смак літа: легкий рецепт чизкейка з лохиною без випічки
Ніжний, кремовий і надзвичайно простий у приготуванні чізкейк із лохиною без випічки стане справжньою окрасою столу. Легка текстура, поєднання свіжих ягід та ніжного сиру створюють десерт, від якого неможливо відмовитися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку фудблогера Алекса Міля.
Чизкейк з лохиною: легкий рецепт
Інгредієнти:
- печиво "до кави" - 150 г
- вершкове масло - 55 г
- кисломолочний сир - 550 г
- білий йогурт - 220 г
- цукор або замінник - 80 г
- вода - 60 г
- желатин - 12 г
- ванільний цукор - 5 г
- лимонний сік - 5 г
- лохина - 120 г
- желе синього кольору - 2 упаковки
- кип'яток - 600 г
Загальний час приготування: 2 години.
У 100 г чизкейка:
- калорій - 140
- білка - 7 г
- жиру - 4 г
- вуглеводів - 15 г
Легкий спосіб приготування
Спочатку печиво потрібно перебити в крихту та залити розтопленим маслом. Вимішуємо і пересипаємо в застелену пергаментом форму. Утрамбовуємо дно, без бортиків та поставте холодильник.
Після цього змішайте воду і желатин, відставте набухати. До сиру додайте білий йогурт і цукор. Можна додати трішки ванільного цукру і лимонного соку.
Все перебийте блендером в однорідну масу. Для кольору можна буде дати жовтий барвник і вийде синьо-жовтий тортик. Розтопіть в мікрохвильовці желатин та влийте в сирну масу. Ретельно перемішайте і перелийте на нижній шар. Відправте в холодильник застигати.
В застиглу сирну масу втисніть ягідки лохини. До окропу всипте желе, розмішайте і дайте йому почати злегка густіти, щоб консистенція була як у киселю - і тоді перелийте на чізкейк ложкою і залиште до повного остигання.
Рецепт чизкейка з лохиною (фото: кадр з відео)
