Домашние орешки "Рафаэлло", которые быстро съедаются: все будут просить добавки

Хрустящие орешки с нежной начинкой - это тот самый десерт, который возвращает в теплые воспоминания. Мы нашли лучший рецепт, чтобы легко приготовить это лакомство дома и удивить близких.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал фудблогера Марии Макарчук.
Ингредиенты:
Для начинки "Рафаэлло":
По словам автора, стакан у нее на 200 мл.
Способ приготовления
Два стакана муки всыпьте в миску и натрите охлажденный маргарин на терке. Туда же добавьте смалец и все тщательно перемешайте руками.
К яйцам добавьте сахар, щепотку соли и взбейте. После этого добавьте смесь в миску, погасите соду лимонным соком и замесите тесто.
Третий стакан вводите постепенно, чтобы тесто не было "забито". Сформируйте маленькие шарики, примерно по 4-5 г.
Форму для запекания орешков смажьте маслом и выпекайте. Если нужно, то обрежьте края орешков.
Для начинки к маслу комнатной температуры добавьте сгущенку, кокосовую стружку и взбейте миксером.
Каждую половинку намажьте кремом, положите в серединку миндаль и соедините две части. Если крем выступает из орешков, то не убирайте его, а обваляйте в кокосовой стружке.
