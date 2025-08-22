Домашние орешки "Рафаэлло", которые быстро съедаются: все будут просить добавки
Хрустящие орешки с нежной начинкой - это тот самый десерт, который возвращает в теплые воспоминания. Мы нашли лучший рецепт, чтобы легко приготовить это лакомство дома и удивить близких.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал фудблогера Марии Макарчук.
Рецепт вкусных орешков
Ингредиенты:
- мука - 3 стакана
- сливочное масло или маргарин - 250 г
- смалец - 2 ст.л
- соль - щепотка
- сахар - 0,5 стакана
- сода - 1/4 ч.л
- сок лимона - 1 ч.л
- яйца - 2 шт.
Для начинки "Рафаэлло":
- сливочное масло - 100 г
- сгущенное молоко - 100 г
- кокосовая стружка - 50 г
- миндаль
По словам автора, стакан у нее на 200 мл.
Способ приготовления
Два стакана муки всыпьте в миску и натрите охлажденный маргарин на терке. Туда же добавьте смалец и все тщательно перемешайте руками.
К яйцам добавьте сахар, щепотку соли и взбейте. После этого добавьте смесь в миску, погасите соду лимонным соком и замесите тесто.
Третий стакан вводите постепенно, чтобы тесто не было "забито". Сформируйте маленькие шарики, примерно по 4-5 г.
Форму для запекания орешков смажьте маслом и выпекайте. Если нужно, то обрежьте края орешков.
Приготовление орешков (фото: кадр из видео)
Для начинки к маслу комнатной температуры добавьте сгущенку, кокосовую стружку и взбейте миксером.
Каждую половинку намажьте кремом, положите в серединку миндаль и соедините две части. Если крем выступает из орешков, то не убирайте его, а обваляйте в кокосовой стружке.
Орешки с начинкой "Рафаэлло" (фото: кадр из видео)
