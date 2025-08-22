ua en ru
Домашние орешки "Рафаэлло", которые быстро съедаются: все будут просить добавки

Пятница 22 августа 2025 07:45
Домашние орешки "Рафаэлло", которые быстро съедаются: все будут просить добавки Рецепт вкусных орешков с начинкой "Рафаэлло" (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Хрустящие орешки с нежной начинкой - это тот самый десерт, который возвращает в теплые воспоминания. Мы нашли лучший рецепт, чтобы легко приготовить это лакомство дома и удивить близких.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал фудблогера Марии Макарчук.

Рецепт вкусных орешков

Ингредиенты:

  • мука - 3 стакана
  • сливочное масло или маргарин - 250 г
  • смалец - 2 ст.л
  • соль - щепотка
  • сахар - 0,5 стакана
  • сода - 1/4 ч.л
  • сок лимона - 1 ч.л
  • яйца - 2 шт.

Для начинки "Рафаэлло":

  • сливочное масло - 100 г
  • сгущенное молоко - 100 г
  • кокосовая стружка - 50 г
  • миндаль

По словам автора, стакан у нее на 200 мл.

Способ приготовления

Два стакана муки всыпьте в миску и натрите охлажденный маргарин на терке. Туда же добавьте смалец и все тщательно перемешайте руками.

К яйцам добавьте сахар, щепотку соли и взбейте. После этого добавьте смесь в миску, погасите соду лимонным соком и замесите тесто.

Третий стакан вводите постепенно, чтобы тесто не было "забито". Сформируйте маленькие шарики, примерно по 4-5 г.

Форму для запекания орешков смажьте маслом и выпекайте. Если нужно, то обрежьте края орешков.

Домашние орешки &quot;Рафаэлло&quot;, которые быстро съедаются: все будут просить добавкиПриготовление орешков (фото: кадр из видео)

Для начинки к маслу комнатной температуры добавьте сгущенку, кокосовую стружку и взбейте миксером.

Каждую половинку намажьте кремом, положите в серединку миндаль и соедините две части. Если крем выступает из орешков, то не убирайте его, а обваляйте в кокосовой стружке.

Домашние орешки &quot;Рафаэлло&quot;, которые быстро съедаются: все будут просить добавкиОрешки с начинкой "Рафаэлло" (фото: кадр из видео)

