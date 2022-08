Должны закупить 2 млн мешков для трупов: в Минобороны высмеяли указ Путина об увеличении армии РФ

В ведомстве указали, что Россия планирует увеличить численность личного состава своих вооруженных сил до 2 млн человек.

В то же время там высмеяли это решение, заявив, что для выполнения указа Путина Минобороны РФ "теперь должно закупить 2 миллиона мешков для трупов".

They haven't even started yet...

russia plans to increase the number of armed forces’ personnel to 2 million+.

In order to implement the decree of their president, russia’s ministry of defense now has to procure 2 million body bags. pic.twitter.com/QTVDA09FVD