Должны закупить 2 млн мешков для трупов: в Минобороны высмеяли указ Путина об увеличении армии РФ

В Министерстве обороны Украины отреагировали на указ президента РФ Владимира Путина об увеличении армии государства-агрессора. Советуют закупить больше мешков для трупов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter украинского Минобороны.

В ведомстве указали, что Россия планирует увеличить численность личного состава своих вооруженных сил до 2 млн человек.

В то же время там высмеяли это решение, заявив, что для выполнения указа Путина Минобороны РФ "теперь должно закупить 2 миллиона мешков для трупов".

They haven't even started yet...

russia plans to increase the number of armed forces’ personnel to 2 million+.

In order to implement the decree of their president, russia’s ministry of defense now has to procure 2 million body bags. pic.twitter.com/QTVDA09FVD — Defense of Ukraine (@DefenceU) August 25, 2022

Кроме этого, в Министерстве обороны Украины не оставили без внимания циничное поздравление лидера белорусского режима Александар Лукашенко с Днем Независимости.

"Диктатор поздравил Украину и пожелал мирного неба. В "подарок" из Беларуси по Украине вновь были выпущены ракеты. Желаем Лукашенко такого же мирного неба и воссоединения с его добрыми друзьями Хусейном и Каддафи", - подчеркнули в ведомстве.