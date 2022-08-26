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Должны закупить 2 млн мешков для трупов: в Минобороны высмеяли указ Путина об увеличении армии РФ

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Пятница 26 августа 2022 00:41
Должны закупить 2 млн мешков для трупов: в Минобороны высмеяли указ Путина об увеличении армии РФ Фото: В Минобороны Украины высмеяли указ Путина об увеличении армии РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

В Министерстве обороны Украины отреагировали на указ президента РФ Владимира Путина об увеличении армии государства-агрессора. Советуют закупить больше мешков для трупов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter украинского Минобороны.

В ведомстве указали, что Россия планирует увеличить численность личного состава своих вооруженных сил до 2 млн человек.

В то же время там высмеяли это решение, заявив, что для выполнения указа Путина Минобороны РФ "теперь должно закупить 2 миллиона мешков для трупов".

Кроме этого, в Министерстве обороны Украины не оставили без внимания циничное поздравление лидера белорусского режима Александар Лукашенко с Днем Независимости.

"Диктатор поздравил Украину и пожелал мирного неба. В "подарок" из Беларуси по Украине вновь были выпущены ракеты. Желаем Лукашенко такого же мирного неба и воссоединения с его добрыми друзьями Хусейном и Каддафи", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, с начала полномасштабной войны Россия уже потеряла в общей сложности около 45 850 своих военных.

Ранее мы также писали, что США намерены привлечь Лукашенко к ответственности за поддержку вторжения РФ в Украину.

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