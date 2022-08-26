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Мають закупити 2 млн мішків для трупів: у Міноборони висміяли указ Путіна про збільшення армії РФ

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П'ятниця 26 серпня 2022 00:41
Мають закупити 2 млн мішків для трупів: у Міноборони висміяли указ Путіна про збільшення армії РФ Фото: У Міноборони України висміяли указ Путіна про збільшення армії РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

У Міністерстві оборони України відреагували на указ президента РФ Володимира Путіна про збільшення армії держави-агресора. Радять закупити більше мішків для трупів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter МОУ.

У відомстві вказали, що Росія планує збільшити чисельність особового складу своїх збройних сил до 2 млн осіб.

Водночас там висміяли це рішення, заявивши, що для виконання указу Путіна Міноборони РФ "тепер має закупити 2 мільйони мішків для трупів".

Окрім цього, у МОУ не залишили без уваги цинічне привітання лідера білоруського режиму Олександра Лукашенка з Днем Незалежності.

"Диктатор привітав Україну і побажав мирного неба. У "подарунок" з Білорусі по Україні знову були випущені ракети. Бажаємо Лукашенку такого ж мирного неба і возз’єднання з його добрими друзями Хусейном і Каддафі", - наголосили у відомстві.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни Росія вже втратила загалом близько 45 850 своїх військових.

Раніше ми також писали, що США мають намір притягнути Лукашенка до відповідальності за підтримку вторгнення РФ в Україну.

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