Мають закупити 2 млн мішків для трупів: у Міноборони висміяли указ Путіна про збільшення армії РФ

У відомстві вказали, що Росія планує збільшити чисельність особового складу своїх збройних сил до 2 млн осіб.

Водночас там висміяли це рішення, заявивши, що для виконання указу Путіна Міноборони РФ "тепер має закупити 2 мільйони мішків для трупів".

They haven't even started yet...

russia plans to increase the number of armed forces’ personnel to 2 million+.

In order to implement the decree of their president, russia’s ministry of defense now has to procure 2 million body bags. pic.twitter.com/QTVDA09FVD