Рішення щодо територій за тижні: у США розповіли про переговори України та РФ
Про те, чи зможуть Україна та Росія дійти згоди щодо територіального питання, стане відомо вже у найближчі тижні.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив посол США при НАТО Меттью Вітакер в X.
Під час виступу в етері Newsmax Вітакер наголосив, посилаючись на спецпосланця США Стіва Віткоффа, що всі суперечності між Україною та РФ зводяться питання територій.
За словами посла США, вже найближчими тижнями стане відомо, чи вдасться двом країнам домовитись.
President Trump is the only leader capable of bringing Russia and Ukraine to the table for the final stages of negotiations. We always knew these talks would be challenging, and this Administration is committed to ending the bloodshed. pic.twitter.com/AQbDYEXdyN— U.S. Ambassador to NATO (@USAmbNATO) January 30, 2026
Крім того, Вітакер зауважив, що країна-агресорка продовжує втрачати "тисячі солдатів на день".
"Я бачив загальнодоступний звіт, у якому говорилося, що з початку війни разом втрати з обох сторін становлять 2 млн людей. Це катастрофічно", - заявив він.
Переговори в Абу-Дабі
Нагадаємо, черговий раунд переговорів щодо завершення війни в Україні запланований на 1 лютого в Абу-Дабі.
За словами держсекретаря США Марко Рубіо, спецпредставники Стів Віткофф і Джаред Кушнер не братимуть участі у цих переговорах. Зустріч відбудеться тільки між Україною та РФ.
У четвер, 29 січня, високий представник ЄС Кая Каллас заявила, що склад делегації країни-агресорки на переговорах свідчить про відсутність у Росії серйозних намірів досягти миру.
Згідно з даними ЗМІ, адміністрація президента США Дональда Трампа нібито заявила Україні, що надання гарантій безпеки залежить від поступливості Києва у територіальному питанні.
Крім того, Reuters повідомило, що, на думку США, Україна спочатку повинна підписати мирну угоду з РФ. Зазначається, що тільки після цього Київ отримає гарантії безпеки.
Минулими вихідними, 23-24 січня, в Абу-Дабі відбулися перші тристоронні переговори між Україною, РФ та США, які отримали позитивну оцінку з боку американської сторони, а також Києва.
Джерело РБК-Україна розповіло, що зустріч 23-24 січня мала ознайомчий характер - фактично, сторони ознайомилися із позиціями одна іншої.