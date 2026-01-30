Рішення щодо територій за тижні: у США розповіли про переговори України та РФ

Про те, чи зможуть Україна та Росія дійти згоди щодо територіального питання, стане відомо вже у найближчі тижні.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив посол США при НАТО Меттью Вітакер в X .

Під час виступу в етері Newsmax Вітакер наголосив, посилаючись на спецпосланця США Стіва Віткоффа, що всі суперечності між Україною та РФ зводяться питання територій.

За словами посла США, вже найближчими тижнями стане відомо, чи вдасться двом країнам домовитись.

President Trump is the only leader capable of bringing Russia and Ukraine to the table for the final stages of negotiations. We always knew these talks would be challenging, and this Administration is committed to ending the bloodshed. pic.twitter.com/AQbDYEXdyN — U.S. Ambassador to NATO (@USAmbNATO) January 30, 2026

Крім того, Вітакер зауважив, що країна-агресорка продовжує втрачати "тисячі солдатів на день".

"Я бачив загальнодоступний звіт, у якому говорилося, що з початку війни разом втрати з обох сторін становлять 2 млн людей. Це катастрофічно", - заявив він.