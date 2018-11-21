Частка на розвиток у держбюджеті-2019 становить 16%

У профільному комітеті вважають проект бюджету-2019 не гіршим, ніж на цей рік

Проект державного бюджету на 2019 рік є збалансованим і реалістичним. Про це у коментарі РБК-Україна розповів заступник голови комітету перед розглядом законопроекту № 9000, народний депутат Сергій Мельник.

"Якість бюджету не гірша ніж у минулому році. Якщо виходити з критеріїв споживання і розвитку, то бюджет розвитку становить десь близько 16%", - додав він.

Він зазначив, що після узгодження з Міністерством фінансів державний бюджет на 2019 рік до другого читання збільшать на 17 млрд гривень.

"Планується збільшити на 12 млрд гривень бюджет. Окрім того, на 5 млрд збільшать спеціальний фонд. Тому загалом на 17 млрд гривень", - повідомив Мельник.

За його словами, у бюджеті будуть враховані всі вимоги Міжнародного валютного фонду.

"За рамки маяків МВФ ми не вийшли. Тому ми сподіваємось, що після прийняття бюджету Україна отримає транш на фінансову стабілізацію, на поповнення валютних резервів. Це також можливість підписати нову програму", - додав він.

Нагадаємо, Кабінет міністрів подав до Верховної ради проект дербюджету-2019 для розгляду у другому читанні. Доходи держбюджету на 2019 рік передбачено сумі 1 026,1 млрд грн, у тому числі доходи загального фонду - 928,5 млрд грн та доходи спеціального фонду - 97,6 млрд грн. Видатки держбюджету на 2019 рік передбачено у сумі 1 112,1 млрд грн, у тому числі видатки загального фонду - 1 005,7 млрд грн та видатки спеціального фонду - 106,3 млрд грн.

У порівняні з першим читанням доходи і видатки держбюджету збільшено на 17,7 млрд грн. Дефіцит держбюджету запланований на рівні 89,9 млрд грн.

У проекті державного бюджету на 2019 рік, який уряд подав до парламенту на розгляд у другому читанні, передбачено збільшення видатків на Кабінет міністрів та Верховну раду. Видатки на Раду збільшили на 300 млн грн, на уряд - на 400 млн грн, на президента залишили без змін.