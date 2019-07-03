Доллар на межбанке упал до психологической отметки

Доллар приблизился к уровню 26 грн/доллар

Курс доллара на межбанке по состоянию на 13:15 3 июля 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 16 копеек до 26,02 грн/доллар, в покупке до 26,00 грн/доллар. Курс евро в продаже снизился на 21 копейку до 26,36 гривен за евро.

По состоянию на 13:15 торги проходили в следующем диапазоне:

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,0000 27,0200

EUR/UAH 29,3462 29,3687

RUB/UAH 0,4093 0,4097

Напомним, 2 июля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,1700 - 26,1850 грн/доллар, евро 29,5694 - 29,5785 грн/евро, российский рубль 0,4130 - 0,4136 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 июля 2019 года установил официальный курс на уровне 26,17 грн/доллар, что на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 3 июля установлен на таком уровне: 2617,9033 гривен за 100 долларов (-2,746 гривен).

Напомним, глава Совета Национального банка Богдан Данилишин считает, что в ближайшие месяцы долговые факторы будут оказывать влияние на валютный рынок в Украине. Согласно его прогнозу, в июле-сентябре значительная часть средств после погашения гривневых ОВГЗ будет конвертироваться в инвалюту и выводиться из Украины.