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Курс доллара вырос на межбанке

Новости » Финансы    01.07.2019 - 17:10
Курс доллара вырос на межбанке
Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подорожал на 2 копейки

Курс доллара на межбанке в продаже 1 июля 2019 года вырос на 2 копейки до 26,20 грн/доллар, курс в покупке - 26,18 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился 1 копейку до 29,70 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,1800 - 26,2000 грн/доллар, евро 29,6828 - 29,7029 грн/евро, российский рубль 0,4163 - 0,4168 грн/рубль.

Валюта         Bid              Offer

USD/UAH     26,1800      26,2000

EUR/UAH     29,6828      29,7029

RUB/UAH     0,4163        0,4168

Курс доллара вырос на межбанке

Напомним, 27 июня 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,1600 - 26,1800 грн/доллар, евро 29,6968 - 29,7195 грн/евро, российский рубль 0,4148 - 0,4153 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 июля 2019 года установил официальный курс на уровне 26,20 грн/доллар, что на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 2 июля установлен на таком уровне: 2620,6493 гривен за 100 долларов (+2,8554 гривен).

НБУ повысил официальный курс доллара Доллар растет, евро снижается на наличном рынке
Темы: Курс доллара
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