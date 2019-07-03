Долар на міжбанку впав до психологічної відмітки

Долар наблизився до рівня 26 грн/долар

Курс долара на міжбанку станом на 13:15 3 липня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 16 копійок до 26,02 грн/долар, купівлі до 26,00 грн/долар. Курс євро впродажу знизився на 21 копійку до 26,36 гривень за євро.

Станом на 13:15 торги проходили в наступному діапазоні:

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,0000 27,0200

EUR/UAH 29,3462 29,3687

RUB/UAH 0,4093 0,4097

Нагадаємо, 2 липня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,1700 - 26,1850 грн/долар, євро 29,5694 - 29,5785 грн/євро, російський рубль 0,4130 - 0,4136 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 3 липня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,17 грн/долар, що на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 3 липня встановлено на такому рівні: 2617,9033 гривень за 100 доларів (-2,746 гривень).

Нагадаємо, глава Ради Національного банку україни Богдан Данилишин вважає, що в найближчі місяці боргові фактори будуть надавати вплив на валютний ринок в Україні. Згідно з його прогнозом, у липні-вересні значна частина коштів після погашення гривневих ОВДП буде конвертуватися у валюту і виводитися з України.