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Доллар снова дешевеет: НБУ установил курс на 7 мая

Новина українською → Украина, Четверг 06 мая 2021 16:09
Доллар снова дешевеет: НБУ установил курс на 7 мая Фото: курс доллара снизился на копейку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 мая 2021 года установил официальный курс на уровне 27,72 гривен за доллар. Курс на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 7 мая установлен на таком уровне: 27,7205 гривен за 1 доллар (-0,0134 грн). При этом курс доллара на 6 мая составляет 27,7339 гривен за 1 доллар.

Доллар снова дешевеет: НБУ установил курс на 7 мая

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара снизился после роста накануне.

Доллар снова дешевеет: НБУ установил курс на 7 мая

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 6 мая 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии не изменился - 27,74 гривен за доллар, курс в покупке - 27,72 гривен за доллар. Курс евро в продаже вынос на 9 копеек до 32,36 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,5/27,7 грн.

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