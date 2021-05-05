ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Доллар подорожал: НБУ установил курс на 6 мая

Новина українською → Украина, Среда 05 мая 2021 16:00
Доллар подорожал: НБУ установил курс на 6 мая Фото: курс доллара вырос менее чем на копейку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 мая 2021 года установил официальный курс на уровне 27,73 гривен за доллар. Курс менее чем на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 6 мая установлен на таком уровне: 27,7339 гривен за 1 доллар (+0,0009 грн). При этом курс доллара на 5 мая составляет 27,733 гривен за 1 доллар.

Доллар подорожал: НБУ установил курс на 6 мая

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара вырос после снижения в течение двух дней подряд.

Доллар подорожал: НБУ установил курс на 6 мая

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 5 мая 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 27,80 гривен за доллар, курс в покупке до 27,78 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 13 копеек до 32,34 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,5/27,7 грн.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Экономика курс НБУ Курс гривны Курс доллара
NEWS
"Красную" зону карантина покидают еще три области
"Красную" зону карантина покидают еще три области
DAILY
Сергей Дейнеко: Теоретически войска РФ до сих пор могут начать вторжение из Крыма
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Сергей Дейнеко: Теоретически войска РФ до сих пор могут начать вторжение из Крыма