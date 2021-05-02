Что будет с курсом доллара: аналитик дал прогноз на ближайшую неделю

В течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,5/27,7 грн.

Как напомнил аналитик, за минувшую неделю курс доллара к гривне снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,5-1,1%.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 28,06 до 27,75 грн (-1,1%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время снизились с 27,92/27,95 до 27,78/27,80 (-0,5%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 27,81/28,01 до 27,61/27,81 (-0,7%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,7%.