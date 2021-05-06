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Долар знову дешевшає: НБУ встановив курс на 7 травня

Новость на русском → Україна, Четвер 06 травня 2021 16:09
Долар знову дешевшає: НБУ встановив курс на 7 травня Фото: курс долара знизився на копійку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 7 травня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,72 гривень за долар. Курс на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 7 травня встановлено на такому рівні: 27,7205 гривень за 1 долар (-0,0134 грн). При цьому курс долара на 6 травня становить 27,7339 гривень за 1 долар.

Долар знову дешевшає: НБУ встановив курс на 7 травня

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара знизився після зростання напередодні.

Долар знову дешевшає: НБУ встановив курс на 7 травня

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 6 травня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії не змінився - 27,74 гривень за долар, курс в покупці - 27,72 гривень за долар. Курс ЄВРО у продажу винос на 9 копійок до 32,36 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,6 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,5/27,7 грн.

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