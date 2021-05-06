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Курс доллара прекратил снижение на межбанке

Новина українською → Украина, Четверг 06 мая 2021 10:20
Курс доллара прекратил снижение на межбанке Фото: курс доллара стабилизировался (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 6 мая 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии не изменился - 27,74 гривен за доллар, курс в покупке - 27,72 гривен за доллар. Курс евро в продаже вынос на 9 копеек до 32,36 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: 27,7200 - 27,7400 грн/доллар, евро 32,3360 - 32,3601 грн/евро, российский рубль 0,3715 - 0,3719 грн/рубль.

Курс доллара прекратил снижение на межбанке

Напомним, торги по доллару на межбанке 5 мая 2021 года закрылись в диапазоне: 27,7150 - 27,7400 грн/доллар, евро 33,2496 - 33,2796 грн/евро, российский рубль 0,3704 - 0,3709 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 мая 2021 года установил официальный курс на уровне 27,73 гривен за доллар. Курс менее чем на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 6 мая установлен на таком уровне: 27,7339 гривен за 1 доллар (+0,0009 грн). При этом курс доллара на 5 мая составляет 27,733 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара вырос после снижения в течение двух дней подряд.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,5/27,7 грн.

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