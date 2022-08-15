Долгов перед военными нет, но денег в бюджете не хватает, - Минфин

Правительство полностью рассчитывалось по зарплатам военным по состоянию на 1 августа. Во время войны денежное обеспечение ВСУ - основная статья госбюджета.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил министр финансов Сергей Марченко.

По словам министра, Украина вынуждена самостоятельно финансировать нужды армии, поскольку западные партнеры не дают деньги на военные цели. Возможно, из-за того, что политики стран "не хотят создавать предпосылки для продолжения войны".

"Несмотря на то, что мы здесь потерпевшая сторона, есть агрессор, но на войну средства, как правило, не дают. И считается нормальным, что собственную армию должна финансировать собственная экономика, собственная страна", - сказал Марченко.

По его словам, ежемесячно правительству не хватает около 5 млрд долларов или где-то 150-160 млрд гривен для расходов бюджета. Эту разницу Минфин пытается перекрыть за счет как внешних займов, так и выпуска облигаций на украинском рынке.

"Поэтому так важна роль Национального банка на данном этапе, несмотря на риски эмиссии гривны. Выкуп Национальным банком облигаций правительства является временным явлением в условиях войны", - пояснил министр.

Кроме того, по его словам, правительство рассчитывает на макрофинансовую помощь от ЕС и новую программу с МВФ.