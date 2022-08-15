Боргів перед військовими нема, але грошей у бюджеті не вистачає, - Мінфін

Уряд повністю розраховувався по зарплатах військовим станом на 1 серпня. Під час війни грошове забезпечення ЗСУ - основна стаття держбюджету.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

За словами міністра, Україна вимушена самостійно фінансувати потреби армії, оскільки західні партнери не дають гроші на військові цілі. Можливо, через те, що політики країн "не хочуть створювати передумови для продовження війни".

"Незважаючи на те, що ми тут потерпіла сторона, є агресор, але на війну кошти, як правило, не дають. І вважається нормальним, що власну армію має фінансувати власна економіка, власна країна", - сказав Марченко.

За його словами, щомісяця уряду не вистачає близько 5 млрд доларів або десь 150-160 млрд гривень для видатків бюджету. Цю різницю Мінфін намагається перекрити за рахунок як зовнішніх позик, так і випуску облігацій на українському ринку.

"Тому так важлива роль Національного банку на даному етапі, незважаючи на ризики емісії гривні. Викуп Національним банком облігацій уряду є тимчасовим явищем в умовах війни", - пояснив міністр.

Крім того, за його словами, уряд розраховує на макрофінансову допомогу від ЄС та нову програму з МВФ.