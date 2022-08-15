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Боргів перед військовими нема, але грошей у бюджеті не вистачає, - Мінфін

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Україна, Понеділок 15 серпня 2022 09:44
Боргів перед військовими нема, але грошей у бюджеті не вистачає, - Мінфін Фото: міністр фінансів Сергій Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ростислав Шаправський

Уряд повністю розраховувався по зарплатах військовим станом на 1 серпня. Під час війни грошове забезпечення ЗСУ - основна стаття держбюджету.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

За словами міністра, Україна вимушена самостійно фінансувати потреби армії, оскільки західні партнери не дають гроші на військові цілі. Можливо, через те, що політики країн "не хочуть створювати передумови для продовження війни".

"Незважаючи на те, що ми тут потерпіла сторона, є агресор, але на війну кошти, як правило, не дають. І вважається нормальним, що власну армію має фінансувати власна економіка, власна країна", - сказав Марченко.

За його словами, щомісяця уряду не вистачає близько 5 млрд доларів або десь 150-160 млрд гривень для видатків бюджету. Цю різницю Мінфін намагається перекрити за рахунок як зовнішніх позик, так і випуску облігацій на українському ринку.

"Тому так важлива роль Національного банку на даному етапі, незважаючи на ризики емісії гривні. Викуп Національним банком облігацій уряду є тимчасовим явищем в умовах війни", - пояснив міністр.

Крім того, за його словами, уряд розраховує на макрофінансову допомогу від ЄС та нову програму з МВФ.

Нагадаємо, фінансування держбюджету України з початку війни склало 805,3 млрд гривень або 26,95 млрд доларів. Найбільше для фінансування бюджету "надрукував" НБУ - 255 млрд гривень (8,51 млрд доларів). Зовнішні надходження (13,87 млрд доларів) склали трохи більше половини (51%) від загального фінансування.

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Міністерство фінансів України
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