Минфин назвал размер международной помощи Украине с начала войны

Фото: Помощь Украине с начала войны составила 14 млрд долларов (bank.gov.ua)

Финансирование госбюджета Украины с начала войны составила 805,3 млрд гривен или 26,95 млрд долларов. Внешние поступления (13,87 млрд долларов) составили чуть более половины (51%) от общего финансирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

По данным ведомства, больше всего для финансирования бюджета "напечатал" НБУ-255 млрд гривен (8,51 млрд долларов). Минфин продал гособлигаций на 136,6 млрд гривен (4,57 млрд долларов). Соединенные штаты предоставили Украине 3,99 млрд долларов, ЕС - 2,43 млрд долларов. Таким образом, внешняя помощь в виде грантов и кредитов составляет 2,8 млрд долларов в месяц.