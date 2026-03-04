Доленосна розмова Трампа та Нетаньягу: як один дзвінок вирішив долю верхівки Ірану

Джерела видання розповіли, що під час дзвінка Нетаньягу повідомив Трампу про зустріч верховного лідера Ірану та його головних радників в Тегерані, яка мала відбутися вранці 28 лютого.

Це означало можливість для США та Ізраїлю одним ударом ліквідувати верхівку іранської влади. Пізніше дані, які надав Нетаньягу, підтвердило ЦРУ.

Завдання удару планувалось раніше

Видання пише, що США та Ізраїль вивчали можливість завдати удару на тиждень раніше, проте вирішили відкласти його з розвідувальних та оперативних причин, зокрема через несприятливі погодні умови.

За словами посадовців США, Трамп ухвалив "навмисне рішення" не зосереджуватися на Ірані у своїй щорічній промові перед Конгресом. Цей крок був зроблений, щоб не налякати аятолу та не загнати його в підпілля до того, як можна буде завдати удару.

Крім того, посланці президента США Джаред Кушнер та Стів Віткофф зателефонували з Женеви після кількох годин переговорів з іранцями та повідомили, що дипломатія з Тегераном не дала результату.

Таким чином, резюмує Axios, Трамп був переконаний у надійності розвідувальної інформації та провалі дипломатичних зусиль, тому в п'ятницю о 15:38 за східним часом віддав остаточний наказ про атаку.

Операція США та Ізраїлю проти Ірану

Нагадаємо, спільна операція США та Ізраїлю проти Ірану розпочалася вранці 28 лютого. Американські та ізраїльські військові завдали серії ударів по іранській території.

В неділю, 1 березня, Дональд Трамп офіційно окреслив часові рамки військової кампанії проти Ірану, заявивши, що активна фаза бойових дій триватиме не більше ніж чотири тижні.