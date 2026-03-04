Судьбоносный разговор Трампа и Нетаньяху: как один звонок стал приговором для верхушки Ирана

Решение о начале операции против Ирана президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приняли во время телефонного разговора 23 февраля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
Источники издания рассказали, что во время звонка Нетаньяху сообщил Трампу о встрече верховного лидера Ирана и его главных советников в Тегеране, которая должна была состояться утром 28 февраля.
Это означало возможность для США и Израиля одним ударом ликвидировать верхушку иранской власти. Позже данные, которые предоставил Нетаньяху, подтвердило ЦРУ.
Издание пишет, что США и Израиль изучали возможность нанести удар на неделю раньше, однако решили отложить его по разведывательным и оперативным причинам, в частности из-за неблагоприятных погодных условий.
По словам чиновников США, Трамп принял "умышленное решение" не сосредотачиваться на Иране в своей ежегодной речи перед Конгрессом. Этот шаг был сделан, чтобы не напугать аятоллу и не загнать его в подполье до того, как можно будет нанести удар.
Кроме того, посланники президента США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф позвонили из Женевы после нескольких часов переговоров с иранцами и сообщили, что дипломатия с Тегераном не дала результата.
Таким образом, резюмирует Axios, Трамп был убежден в надежности разведывательной информации и провале дипломатических усилий, поэтому в пятницу в 15:38 по восточному времени отдал окончательный приказ об атаке.
Напомним, совместная операция США и Израиля против Ирана началась утром 28 февраля. Американские и израильские военные нанесли серии ударов по иранской территории.
В воскресенье, 1 марта, Дональд Трамп официально очертил временные рамки военной кампании против Ирана, заявив, что активная фаза боевых действий продлится не более четырех недель.
Отметим, верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи ликвидировали в течение первых 24 часов совместной американо-израильской операции Epic Fury, начатой в феврале 2026 года.
Согласно данным Financial Times, ликвидация верховного лидера Ирана Али Хаменеи стала результатом многолетней разведывательной операции спецслужб Израиля, ключевым элементом которой стал полный контроль над сетью дорожных камер Тегерана.