Судьбоносный разговор Трампа и Нетаньяху: как один звонок стал приговором для верхушки Ирана

Источники издания рассказали, что во время звонка Нетаньяху сообщил Трампу о встрече верховного лидера Ирана и его главных советников в Тегеране, которая должна была состояться утром 28 февраля.

Это означало возможность для США и Израиля одним ударом ликвидировать верхушку иранской власти. Позже данные, которые предоставил Нетаньяху, подтвердило ЦРУ.

Нанесение удара планировалось ранее

Издание пишет, что США и Израиль изучали возможность нанести удар на неделю раньше, однако решили отложить его по разведывательным и оперативным причинам, в частности из-за неблагоприятных погодных условий.

По словам чиновников США, Трамп принял "умышленное решение" не сосредотачиваться на Иране в своей ежегодной речи перед Конгрессом. Этот шаг был сделан, чтобы не напугать аятоллу и не загнать его в подполье до того, как можно будет нанести удар.

Кроме того, посланники президента США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф позвонили из Женевы после нескольких часов переговоров с иранцами и сообщили, что дипломатия с Тегераном не дала результата.

Таким образом, резюмирует Axios, Трамп был убежден в надежности разведывательной информации и провале дипломатических усилий, поэтому в пятницу в 15:38 по восточному времени отдал окончательный приказ об атаке.

Операция США и Израиля против Ирана

Напомним, совместная операция США и Израиля против Ирана началась утром 28 февраля. Американские и израильские военные нанесли серии ударов по иранской территории.

В воскресенье, 1 марта, Дональд Трамп официально очертил временные рамки военной кампании против Ирана, заявив, что активная фаза боевых действий продлится не более четырех недель.