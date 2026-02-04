ua en ru
Долар чи євро? Що відбувається з курсом зараз і яку валюту краще обрати для збережень

Україна, Середа 04 лютого 2026 19:15
Долар чи євро? Що відбувається з курсом зараз і яку валюту краще обрати для збережень Фото: Офіційний курс долара дещо зменшився (Getty Images)
Автор: Дмитро Сидоров

Після двох днів різкого зростання офіційного курсу, Національний банк знизив курс долара, а євро трохи зросло.

Що відбувається на ринку сьогодні та яку валюту краще обрати для збережень - читайте у матеріалі РБК-Україна нижче.

Читайте також: Скільки сьогодні коштують 100 доларів: курс в обмінниках

Головне:

  • Курс НБУ на 5 лютого: долар - 43,16 грн (-3 коп.), євро - 51,04 грн (+8 коп.).

  • Міжбанк: долар зафіксувався на 43,25 грн, євро зріс до 51,10 грн.

  • Прогноз: ICU очікує стабілізацію курсу долара в лютому на рівні 43 гривень.

  • Долар чи євро: експерти бачать потенціал у євро, але попереджають про геополітичні ризики.

  • Альтернатива: заощадження в гривні.

Курс валют

Нацбанк знизив офіційний курс долара на 5 лютого на 3 копійки - до 43,16 гривень, євро встановлений на рівні 51,04 гривні (+ 0,08 гривень).

Долар чи євро? Що відбувається з курсом зараз і яку валюту краще обрати для збережень

Офіційний курс долара почав зниження після періоду різкого росту (Інфографіка РБК-Україна)

На міжбанку ж сьогодні середні курси купівлі-продажу долара знизилися на 5 копійок - до 43,22/43,25 гривень. В той же час вартість євро на міжбанку зросла на 4-5 копійок - до 51,08/51,10 гривень.

Що буде з курсом долара у лютому?

В коментарі РБК-Україна інвестиційна група ICU зазначила, що протягом лютого очікується зменшення дисбалансів на валютному ринку.

Проте, аналітики не очікують, що НБУ знизить курс долара у порівнянні із сьогоднішнім значенням та прогнозують його на рівні близько 43 гривень у найближчі місяці.

Долар чи євро: яку валюту зараз вигідніше купувати?

Економіст та банкір Борис Кушнірук у коментарі РБК-Україна зазначив, що ймовірно євро і далі буде зміцнюватися.

"Відповідно, зберігати заощадження в євро може бути вигідніше. Але будь-які ризики в Європі, наприклад, пов'язані з агресією РФ, призведуть до зворотнього ефекту – євро почне валитися в бік долара", - пояснив він.

Чи є альтернатива долару та євро для збереження заощаджень?

Кушнірук зазначає, що з точки зору дохідності можна зберігати свої заощадження в гривні на сьогоднішній момент.

Читайте також: Чи стабілізується курс валют цього тижня: прогноз на поточний тиждень.

Курс долара Курс НБУ Курс євро
