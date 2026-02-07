Доллары 1996 года надо здать? Действительно ли эти купюры проблемные
Доллары 1996 года - такие же деньги, как и новые. Банки не имеют права отказывать в их приеме.
Об этом РБК-Украина рассказал основатель и президент инвестиционной группы "УНИВЕР" Тарас Козак.
Законен ли отказ в приеме купюр
По словам специалиста, убеждение, что банкноты 1996 года являются "неправильными" - это лишь распространенный в Украине миф. Если купюра настоящая, не имеет значительных повреждений или надрывов, она сохраняет свою полную номинальную стоимость.
Такие доллары принимаются всеми мировыми финансовыми учреждениями, и украинские банки не являются исключением. Эксперт подчеркнул, что единственный правильный вариант действий со старыми банкнотами - сдать их в кассу банка.
Как действовать в случае отказа
Если работники финансового учреждения отказываются принимать настоящие банкноты через год их выпуска, клиенту следует зафиксировать этот факт. Банк обязан их обменять, если деньги не поддельные.
"Если какой-то банк не принимает эти банкноты, то надо звонить в Нацбанк и жаловаться", - подчеркнул специалист.
Горячая линия Нацбанка: 0 800 505 240 или +380 44 298 65 55
Напомним, ранее у украинцев неоднократно возникали трудности с обменом так называемых "белых" долларов (старых образцов) в пунктах обмена валют. НБУ уже давал разъяснения, что банки и небанковские учреждения должны принимать все настоящие купюры США, выпущенные с 1914 года.
