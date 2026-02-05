Курс євро впав нижче 51 гривні: чи варто інвестувати в валюту зараз і які ризики

Нацбанк опустив курс євро нижче 51 гривні, долар стабільний. Але у купівлі валюти експерти радять диверсифікувати заощадження.

Що відбувається з курсом валют сьогодні і як краще розділити інвестиції - читайте у матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

Курс НБУ на 6 лютого: євро - 50,89 грн , долар - 43,14 грн .

на 6 лютого: євро - , долар - . Прогноз: аналітики вважають, що євро близьке до свого максимуму.

аналітики вважають, що євро близьке до свого максимуму. Порада: експерти рекомендують надавати перевагу долару у співвідношенні 60/40 .

експерти рекомендують надавати перевагу долару у співвідношенні . Фактор ризику: на курс сильно впливають заяви президента США Дональда Трампа.

на курс сильно впливають заяви президента США Дональда Трампа. Стратегія: для збереження капіталу краще обирати валютні облігації або депозити.

Фото: НБУ опустив курс євро на 6 лютого, долар - стабільний (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют НБУ

Нацбанк встановив офіційний курс євро на завтра, 6 лютого, на рівні 50,89 гривень. Це дешевше ніж сьогодні на 14 копійок.

Курс долара на завтра встановлено на рівні 43,14 гривень (+2 копійки).

В якій валюті краще зберігати заощадження?

У світлі зростання курсу євро по відношенню до долара на міжнародному ринку інвестиції у європейську валюту можуть здаватися пріоритетними.

Проте, у коментарі РБК-Україна фінансовий аналітик Андрій Шевчишин зазначає, що курс євро вже пройшов свій пік (1,208 доларів за 1 євро).

"Я вважаю, що євро досягло чи близьке до своїх граничних можливостей і тому зараз більш перспективним виглядає долар", - сказав він.

Шевчишин зауважив, що ситуація може різко змінитися, адже президент США Дональд Трамп однією своєю фразою може змінити тенденції на міжнародному валютному ринку.

"Ми бачили цей рух, коли євро пішов стрімко вгору та інвестори розпочали розпродавати американські активи на фоні заяв Трампа про Гренландію. Але потім, Європейський центробанк розглянув можливість зниження своєї ставки і це відвернуло євро з траєкторії зростання", - прокоментував експерт.

Експерт рекомендує купувати валюту для заощаджень у співвідношені 60% - долар і 40% - євро.

На думку Шевчишина, розміщати заощадження варто на валютних депозитах чи у валютних облігаціях та розглядати їх як довгострокову інвестицію.