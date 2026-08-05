Долар по 49 гривень: який курс економісти прогнозують до кінця 2027 року

Середньорічний курс гривні до долара у 2026 році очікується на рівні 44,5 гривень, а у 2027 році – 47,1 гривень.

На кінець 2026 року очікується обмінний курс в середньому на рівні 46 гривень, а на кінець 2027 року – 49 гривень за долар.

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Цей прогноз об’єднує оцінки неурядових економічних організацій, а саме інвестиційних компаній Concorde Capital, Dragon Capital та ICU, а також Київської школи економіки, Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, German Economic Team та WIIW.

"Центр економічної стратегії" наводить медіанний (середній) курс гривні до долара, який сформований на основі прогнозів наведених організацій.

Прогноз резервів НБУ

Експерти очікують, що НБУ продовжить нарощувати золотовалютні резерви завдяки конвертації зовнішньої фінансової допомоги (валюти на гривню).

Згідно середнього прогнозу експертів у 2026 році резерви НБУ виростуть до 61 млрд доларів, а 2027 році – до 63 млрд доларів.

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Під час обговорення цих прогнозів заступник голови правління НБУ Володимир Лепушинський заявив, що резерви НБУ до кінця цього року можуть зрости навіть до 70 млрд доларів. Таким чином, у Національного банку буде достатньо можливостей здійснювати інтервенції на міжбанківському ринку.

"Потреба в інтервенціях буде високою, але у нас є міжнародні резерви, щоб їх покривати", - сказав він.