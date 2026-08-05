Долар продовжує дешевшати: курс НБУ на 6 серпня та від чого залежить стабільність гривні

Офіційний курс валют на четвер, 6 серпня, змінився різноспрямовано. Долар США трохи втратив у ціні, тоді як євро повернувся до зростання.

Яким буде офіційний курс валют, а також від чого сьогодні залежить стабільність гривні, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

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Курс долара НБУ: знизився на 6 копійок – до 44,68 грн.

знизився на 6 копійок – до 44,68 грн. Курс євро НБУ: зріс на 9 копійок – до 51,62 грн.

зріс на 9 копійок – до 51,62 грн. Готівка залишається важливою: вона потрібна під час відключень світла та перебоїв зі зв’язком.

вона потрібна під час відключень світла та перебоїв зі зв’язком. Стабільність гривні: залежить від економіки, інфляції, резервів НБУ та міжнародної допомоги, а не від номіналу банкнот.

Курс валют НБУ

НБУ встановив на четвер, 6 серпня, офіційний курс валют. Порівняно з попереднім банківським днем долар дещо подешевшав, тоді як євро продовжив зростання.

Згідно з даними НБУ, долар США коштуватиме 44,68 грн, що на 6 копійок менше, ніж днем раніше (44,74 грн).

Євро, навпаки, подорожчав. Офіційний курс європейської валюти встановлено на рівні 51,62 грн, що на 9 копійок більше, ніж у середу (51,53 грн).

Фото: офіційний курс валют НБУ на 6 серпня (Інфографіка РБК-Україна)

Від чого залежить стабільність гривні

Попри активний розвиток безготівкових розрахунків, готівка залишається важливою частиною фінансової системи України.

Про це в подкасті розповів віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління ''Глобус Банку'' Сергій Мамедов.

''Під час відключень електроенергії, перебоїв зі зв’язком або проблем із платіжною інфраструктурою саме готівка виконує роль резервного засобу розрахунку'', – зазначив банкір.

За його словами, стабільність національної валюти визначається зовсім іншими чинниками.

''Стабільність гривні залежатиме не від номіналу найбільшої банкноти, а від рівня інфляції, стану економіки, збалансованості бюджету, ритмічності міжнародної допомоги, обсягу валютних резервів та ефективності монетарної політики НБУ'', – пояснив Мамедов.

Він також наголосив, що поява банкноти більшого номіналу сама по собі не впливає на інфляцію.

''Банкнота 2000 гривень не є причиною інфляції. Вона є наслідком економічних змін, які вже відбулися. Це технічне й економічно обґрунтоване рішення, яке має зробити готівковий обіг дешевшим, зручнішим і стійкішим'', – підсумував Сергій Мамедов.