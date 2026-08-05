Доллар по 49 гривен: какой курс экономисты прогнозируют до конца 2027 года

Среднегодовой курс гривны по отношению к доллару в 2026 году ожидается на уровне 44,5 гривен, а в 2027 году – 47,1 гривен.

К концу 2026 года ожидается обменный курс в среднем на уровне 46 гривен, а к концу 2027 года - 49 гривен за доллар.

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Этот прогноз объединяет оценки неправительственных экономических организаций, а именно инвестиционных компаний Concorde Capital, Dragon Capital и ICU, Киевской школы экономики, Института экономических исследований и политических консультаций, German Economic Team и WIIW.

"Центр экономической стратегии" приводит медианный (средний) курс гривны к доллару, сформированный на основе прогнозов приведенных организаций.

Прогноз резервов НБУ

Эксперты ожидают, что НБУ продолжит наращивать золотовалютные резервы благодаря конвертации внешней финансовой помощи (валюты на гривну).

Согласно среднему прогнозу экспертов в 2026 году резервы НБУ вырастут до 61 млрд долларов, а в 2027 году – до 63 млрд долларов.

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В ходе обсуждения этих прогнозов заместитель председателя правления НБУ Владимир Лепушинский заявил, что резервы НБУ до конца этого года могут вырасти даже до 70 млрд долларов. Таким образом, у Национального банка достаточно возможностей осуществлять интервенции на межбанковском рынке.

"Потребность в интервенциях будет высокой, но у нас есть международные резервы, чтобы их покрывать", - сказал он.