Бензин стане головним ризиком: банкір дав прогноз курсу долара на початок серпня

На початку серпня одним із ключових чинників для валютного ринку України можуть стати світові ціни на нафту. Зростання вартості енергоносіїв здатне збільшити попит бізнесу на валюту, однак різких курсових стрибків очікувати не варто.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

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Прогноз курсу: На міжбанку долар очікується в межах 44,6-45,2 грн, євро – 50,8-51,5 грн. На готівковому ринку долар коштуватиме 44,8-45 грн, євро – 51-51,5 грн.

На міжбанку долар очікується в межах 44,6-45,2 грн, євро – 50,8-51,5 грн. На готівковому ринку долар коштуватиме 44,8-45 грн, євро – 51-51,5 грн. Головний ризик: Подорожчання нафти та збільшення імпорту пального можуть підвищити попит бізнесу на долари та євро.

Подорожчання нафти та збільшення імпорту пального можуть підвищити попит бізнесу на долари та євро. Населення не поспішає купувати валюту: Висока дохідність гривневих депозитів і ОВДП стримує перетікання заощаджень у долари та євро.

Висока дохідність гривневих депозитів і ОВДП стримує перетікання заощаджень у долари та євро. Додаткові ризики: Вплинути на ринок можуть атаки на енергетичну й логістичну інфраструктуру, які збільшують потребу в імпорті та ускладнюють експорт.

Чому дорожче пальне може вплинути на валютний ринок

За словами Лєсового, одним із найбільш чутливих факторів на початку серпня стане імпорт енергоносіїв. Через залежність України від зовнішніх поставок пального будь-які коливання світових цін на нафту досить швидко відображаються на попиті імпортерів на іноземну валюту.

"Коли ситуація на нафтовому ринку залишається непевною, енерготрейдери намагаються працювати на випередження. Для них вигідніше придбати валюту завчасно, ніж чекати моменту, коли одночасно можуть зрости як вартість нафти, так і курс долара", – пояснив банкір.

Він зазначив, що на початку серпня до традиційних закупівель пального додасться підготовка бізнесу до осінньо-зимового сезону. Компанії формуватимуть запаси пального, закуповуватимуть генератори, акумулятори, енергетичне обладнання та комплектуючі, значна частина яких імпортується.

Через це попит на долар та євро з боку бізнесу може дещо зрости. Водночас, за оцінкою експерта, ці операції є прогнозованими, тому Національний банк здатен компенсувати додатковий попит за допомогою валютних інтервенцій.

Що стримуватиме попит населення на долар

Лєсовий звернув увагу, що для українців ціни на бензин і дизель залишаються одним із найпомітніших індикаторів вартості життя. Саме тому їхнє зростання може підсилювати інфляційні очікування та стимулювати інтерес до іноземної валюти.

Втім, масового переходу населення в долари чи євро банкір наразі не очікує.

"Нині існує важливий стримувальний чинник – це дохідність гривневих депозитів. За умови помірної інфляції та контрольованих курсових коливань вони дають змогу не лише зберегти купівельну спроможність коштів, а й отримати реальний дохід", – зазначив він.

Крім депозитів, альтернативою залишаються ОВДП, дохід за якими не оподатковується.

Які ще фактори впливатимуть на курс

За словами експерта, додатковими ризиками для валютного ринку залишаються атаки на енергетичну та логістичну інфраструктуру. Вони можуть одночасно збільшити потребу в імпорті обладнання та ускладнити експорт, що створює додатковий тиск на валютний ринок.

Водночас частково інфляційний тиск стримуватиме сезонне збільшення пропозиції овочів, фруктів та іншої аграрної продукції. Хоча логістичні проблеми можуть нівелювати цей ефект.

За оцінкою Лєсового, Нацбанк і надалі залишатиметься ключовим стабілізатором валютного ринку, а режим керованої гнучкості не дозволить курсу різко змінюватися.

Прогноз курсу валют на 3-9 серпня

Згідно з прогнозами банкіра, протягом наступного тижня варто очікувати на:

міжбанк: 44,6-45,2 грн за долар та 50,8-51,5 грн за євро;

44,6-45,2 грн за долар та 50,8-51,5 грн за євро; готівковий ринок: 44,8-45 грн за долар та 51-51,5 грн за євро;

44,8-45 грн за долар та 51-51,5 грн за євро; щоденні коливання курсу на міжбанку становитимуть 0,05-0,15 грн, у банках – до 0,2 грн, в обмінниках – до 0,3 грн;

становитимуть 0,05-0,15 грн, у банках – до 0,2 грн, в обмінниках – до 0,3 грн; середні тижневі відхилення очікуються в межах 1-1,5% від стартового курсу тижня.

На думку Лєсового, ціни на пальне можуть стати головним чинником напруження на валютному ринку на початку серпня, однак завдяки діям НБУ та привабливості гривневих інструментів це навряд чи призведе до різких курсових коливань.