Чи полетить курс валют в космос? Нацбанк оцінив наслідки блокування портів
Нацбанк не очікує зростання курсу валют до космічних значень на фоні блокування експорту продукції агарного та металургійного секторів морським шляхом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова голови НБУ Андрія Пишного, які він сказав під час брифінгу щодо монетарної політики.
"Курс в космос не полетить. Режим керованої гнучкості функціонує. НБУ чітко розуміє, які ризики він повинен покривати… НБУ за потреби контролює ситуацію… небезпечна волатильність буде зрізатися", - сказав він.
В НБУ на сьогодні достатньо золотовалютних резервів для здійснення інтервенцій на міжбанківському валютному ринку.
"Механізми регулювання валютного ринку, що забезпечують стійкі режими – відпрацьовані, тож ми наразі не очікуємо ні додаткової нервозності, ні додаткових негативних впливів", - прокоментував Пишний.
Заступник голови НБУ Юрій Гелетій додав, що у липні скоротився попит на валюту у порівнянні із червнем.
"В липні ми спостерігаємо зменшення валового попиту порівняно з червнем… На разі середньоденний чистий попит становить близько 150 млн доларів (на міжбанківському валютному ринку – ред.), в червні він становив 170 млн доларів", - сказав він.
Якою буде ситуація в обмінниках
Також залишається контрольованою ситуація на готівковому ринку, адже знижується попит на валюту серед населення.
"Пікові показники (попиту – ред.) в березні цього року були 44 млн в день, наразі цей показник – 20 млн доларів, в червні було 23 млн доларів.
Спред між готівковим та офіційним курсом становить на рівні 0,2% - незначний, ситуація абсолютно під контролем", - прокоментував заступник голови НБУ.
Вплив зупинки експорту на валютний ринок
Все-таки, зупинка експорту буде мати вплив на валютний ринок. Андрій Пишний сказав, що у цьому році валютний ринок недоотримає близько 2,5 млрд доларів експортної виручки.
"Натомість, ми розраховуємо, що вони надійдуть у першому півріччі 2027 року", - сказав він.
Нагадаймо, у липні Росія значно наростила повітряні атаки на портову інфраструктуру Чорного моря та цивільні вантажні судна. У цьому місяці були зафіксовані щонайменше 6 атак на цивільні судна, внаслідок яких загинули або були поранені 44 члени екіпажів.
Це фактично призвело до блокування експорту продукції аграрної та металургійної галузей. Про зупинку відвантажень продукції АПК вже заявила профільна асоціація "Всеукраїнська аграрна рада", також експорт своєї продукції (залізорудних окатків) призупинили ряд гірничо-збагачувальних комбінатів.
Представники ООН вже заявили, що дії країни-агресора загороджують продовольчій безпеці світу.
Більше детально про те, як блокування портів Великої Одеси впливає на економіку, чи є альтернативні шляхи для експорту – читайте у публікації "Залягти на дно в Одесі. Чому зупинилися порти і якими будуть наслідки для України".