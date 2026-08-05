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Долар і євро подешевшали: курс валют у найбільших банках та обмінниках 5 серпня

10:40 05.08.2026 Ср
3 хв
Як змінилися курси основних валют?
aimg Анастасія Мацепа
Долар і євро подешевшали: курс валют у найбільших банках та обмінниках 5 серпня Фото: банки та обмінники оновили курс валют (колаж РБК-Україна)
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Банки та обмінники оновили курс валют на 5 серпня. Долар у більшості найбільших банків подешевшав, а євро продовжив корекцію після попереднього зростання.

Які курси встановили найбільші банки та обмінники і де сьогодні вигідніше купувати й продавати валюту, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • В обмінниках: долар продають у середньому по 44,75 грн, євро – по 51,55 грн.
  • У банках: долар можна купити від 44,77 грн, а євро – від 51,59 грн.
  • Найдешевший долар: пропонує Ощадбанк через “Мобільний Ощад” – 44,77 грн.
  • Найвигідніше продати валюту: можна в Ощадбанку та ПУМБ.

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin, станом на ранок 5 серпня середній курс долара в обмінниках становить 44,75 (-7 коп.) грн для купівлі та 44,63 (-7 коп.) грн для продажу.

Євро в обмінниках сьогодні продають по 51,55 (-8 коп.) грн, а купують – по 51,35 (-5 коп.) грн.

Долар і євро подешевшали: курс валют у найбільших банках та обмінниках 5 серпня

Фото: курс валют в обмінниках на 5 серпня (Інфографіка РБК-Україна)

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Курс валют у банках

Банки сьогодні продають долари за середнім курсом 44,97 (-10 коп.) грн, а купують – по 44,49 (-8 коп.) грн.

Євро ж у банках можна купити по 51,84 (-16 коп.) грн, а здати – по 51,18 (-6 коп.) грн.

ПриватБанк сьогодні продає долари у відділеннях по 44,90 (-15 коп.) грн, а курс для карток становить 44,84 (-20 коп.) грн. Купити євро у відділеннях можна по 51,90 (-10 коп.) грн, а для карток курс становить 51,81 (-17 коп.) грн.

Ощадбанк продає долари через ''Мобільний Ощад'' по 44,77 (-33 коп.) грн, а для карток – по 45,00 (-20 коп.) грн. Євро у мобільному застосунку можна купити по 51,59 (-46 коп.) грн, а для карток – по 51,90 (-25 коп.) грн.

''ПУМБ'' продає долари у відділеннях по 45,10 (без змін) грн, а за комерційним курсом – по 44,90 (без змін) грн. Євро у касах банку можна купити по 51,90 (без змін) грн.

Monobank продає долари по 44,83 (-20 коп.) грн, а євро – по 51,80 (-21 коп.) грн.

Долар і євро подешевшали: курс валют у найбільших банках та обмінниках 5 серпня

Фото: курс валют у банках (продаж) на 5 серпня (Інфографіка РБК-Україна)

Де дешевше купити валюту?

Серед найбільших банків найвигідніше купувати долар сьогодні можна через ''Мобільний Ощад'' – по 44,77 грн. Далі йдуть Monobank – 44,83 грн, ПриватБанк (картковий курс) – 44,84 грн, відділення ПриватБанку – 44,90 грн та комерційний курс ПУМБ – 44,90 грн.

Якщо купувати євро, найнижчий курс сьогодні пропонує Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' – 51,59 грн. Далі йдуть Monobank – 51,80 грн, ПриватБанк (картковий курс) – 51,81 грн, а ПУМБ і відділення ПриватБанку продають євро по 51,90 грн.

Де вигідніше продати валюту?

Найвищий курс купівлі долара сьогодні пропонують Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' та комерційний курс ПУМБ – по 44,60 грн. Далі йдуть Ощадбанк (картки) – 44,50 грн, Monobank – 44,46 грн, ПриватБанк (картковий курс) – 44,45 грн та відділення ПриватБанку – 44,30 грн.

Євро найвигідніше продавати Ощадбанку через ''Мобільний Ощад'' – по 51,35 грн. У Monobank курс купівлі становить 51,23 грн, у ПУМБ – 51,20 грн, у ПриватБанку (картковий курс) – 51,22 грн, а у відділеннях банку – 50,90 грн.

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Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

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