Долар зріс, а євро подешевшав: курс НБУ на 20 липня та що буде з валютою далі

Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 20 липня. Долар після п’ятничного зниження незначно подорожчав, тоді як євро, навпаки, подешевшав.

Яким буде курс завтра та чого очікувати від валютного ринку наприкінці липня, – у матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

НБУ підвищив офіційний курс долара до 44,66 грн.

Євро подешевшав до 51,05 грн.

Банкір прогнозує відносно спокійну ситуацію на валютному ринку.

Найбільшим ризиком для курсу залишається війна.

Курс валют НБУ

НБУ встановив на понеділок, 20 липня, офіційний курс долара на рівні 44,66 грн, що на 5 копійок більше, ніж у п’ятницю, 17 липня. Тоді американська валюта коштувала 44,61 грн.

Водночас офіційний курс євро знизився. На 20 липня він становить 51,05 грн, тоді як у п’ятницю європейська валюта коштувала 51,16 грн. Таким чином, євро подешевшав на 11 копійок.

Після різноспрямованого руху наприкінці минулого тижня офіційні курси долара та євро знову змінилися у протилежних напрямках.

Фото: офіційний курс валют НБУ на 20 липня (Інфографіка РБК-Україна)

Чого очікувати від валютного ринку

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ''Глобус банку'' Тарас Лєсовий у коментарі для РБК-Україна зазначив, що наприкінці липня валютний ринок залишається відносно стабільним, хоча ключові ризики нікуди не зникли.

За його словами, найбільшим фактором невизначеності й надалі залишається війна.

''Найбільший ризик – війна. Вона здатна швидко змінювати очікування бізнесу та населення. Енергетика, проблеми з логістикою, паливні ризики чи інфраструктурні втрати можуть додавати нервозності. Але поки ці ризики не переростають у масову зміну поведінки громадян, валютний ринок зберігатиме рівновагу'', – пояснив банкір.

Лєсовий наголосив, що наразі можна говорити про відносний спокій на валютному ринку.

''Наприкінці липня можна говорити про відносний спокій. Це добрий сигнал для ринку, бізнесу й населення. Але в умовах війни будь-яка стабільність потребує щоденної підтримки з боку НБУ, економіки, спираючись на розсудливість самих учасників ринку'', – підсумував експерт.