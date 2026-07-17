ua en ru
Пт, 17 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Фінанси

Долар зріс, а євро подешевшав: курс НБУ на 20 липня та що буде з валютою далі

16:25 17.07.2026 Пт
2 хв
Яким буде офіційний курс валют у понеділок?
aimg Анастасія Мацепа aimg Тарас Лєсовий Експерт
Долар зріс, а євро подешевшав: курс НБУ на 20 липня та що буде з валютою далі Фото: Нацбанк оновив офіційний курс валют (колаж РБК-Україна)
Не чекай змін - готуйся до них! Фільтруй валютні коливання з РБК-Україна у Google

Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 20 липня. Долар після п’ятничного зниження незначно подорожчав, тоді як євро, навпаки, подешевшав.

Яким буде курс завтра та чого очікувати від валютного ринку наприкінці липня, – у матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • НБУ підвищив офіційний курс долара до 44,66 грн.
  • Євро подешевшав до 51,05 грн.
  • Банкір прогнозує відносно спокійну ситуацію на валютному ринку.
  • Найбільшим ризиком для курсу залишається війна.

Курс валют НБУ

НБУ встановив на понеділок, 20 липня, офіційний курс долара на рівні 44,66 грн, що на 5 копійок більше, ніж у п’ятницю, 17 липня. Тоді американська валюта коштувала 44,61 грн.

Водночас офіційний курс євро знизився. На 20 липня він становить 51,05 грн, тоді як у п’ятницю європейська валюта коштувала 51,16 грн. Таким чином, євро подешевшав на 11 копійок.

Після різноспрямованого руху наприкінці минулого тижня офіційні курси долара та євро знову змінилися у протилежних напрямках.

Долар зріс, а євро подешевшав: курс НБУ на 20 липня та що буде з валютою далі

Фото: офіційний курс валют НБУ на 20 липня (Інфографіка РБК-Україна)

Читайте також: Долар за тиждень: чи варто було купувати валюту в понеділок та до яких цін готуватися далі

Чого очікувати від валютного ринку

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ''Глобус банку'' Тарас Лєсовий у коментарі для РБК-Україна зазначив, що наприкінці липня валютний ринок залишається відносно стабільним, хоча ключові ризики нікуди не зникли.

За його словами, найбільшим фактором невизначеності й надалі залишається війна.

''Найбільший ризик – війна. Вона здатна швидко змінювати очікування бізнесу та населення. Енергетика, проблеми з логістикою, паливні ризики чи інфраструктурні втрати можуть додавати нервозності. Але поки ці ризики не переростають у масову зміну поведінки громадян, валютний ринок зберігатиме рівновагу'', – пояснив банкір.

Лєсовий наголосив, що наразі можна говорити про відносний спокій на валютному ринку.

''Наприкінці липня можна говорити про відносний спокій. Це добрий сигнал для ринку, бізнесу й населення. Але в умовах війни будь-яка стабільність потребує щоденної підтримки з боку НБУ, економіки, спираючись на розсудливість самих учасників ринку'', – підсумував експерт.

Читайте також: В Україні запрацювали нові правила отримання банківських карток: що змінилося
Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Національний банк України Курс долара Курс євро
Новини
У Києві другий день проходить протест через відставку Федорова
У Києві другий день проходить протест через відставку Федорова
Аналітика
Як РЕБ може протидіяти масованим атакам: інтерв'ю CEO Kvertus
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Як РЕБ може протидіяти масованим атакам: інтерв'ю CEO Kvertus