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Доллар вырос, а евро подешевел: курс НБУ на 20 июля и что будет с валютой дальше

16:25 17.07.2026 Пт
2 мин
Каков будет официальный курс валют в понедельник?
aimg Анастасия Мацепа aimg Тарас Лесовой Эксперт
Доллар вырос, а евро подешевел: курс НБУ на 20 июля и что будет с валютой дальше Фото: Нацбанк обновил официальный курс валют (коллаж РБК-Украина)
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Национальный банк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 20 июля. Доллар после пятничного снижения незначительно подорожал, тогда как евро, напротив, подешевел.

Каким будет курс завтра и чего ожидать от валютного рынка в конце июля, – в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • НБУ повысил официальный курс доллара до 44,66 грн.
  • Евро подешевел до 51,05 грн.
  • Банкир прогнозирует относительно спокойную ситуацию на валютном рынке.
  • Самым большим риском для курса остается война.

Курс валют НБУ

НБУ установил на понедельник, 20 июля, официальный курс доллара на уровне 44,66 грн., что на 5 копеек больше, чем в пятницу, 17 июля. Тогда американская валюта обошлась в 44,61 грн.

В то же время, официальный курс евро снизился. На 20 июля он составляет 51,05 грн., тогда как в пятницу европейская валюта стоила 51,16 грн. Таким образом, евро подешевел на 11 копеек.

После разнонаправленного движения в конце прошлой недели официальные курсы доллара и евро снова изменились в противоположных направлениях.

Доллар вырос, а евро подешевел: курс НБУ на 20 июля и что будет с валютой дальше

Фото: официальный курс валют НБУ на 20 июля (Инфографика РБК-Украина)

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Чего ждать от валютного рынка

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ''Глобус банка'' Тарас Лесовой в комментарии РБК-Украина отметил, что в конце июля валютный рынок остается относительно стабильным, хотя ключевые риски никуда не исчезли.

По его словам, наибольшим фактором неопределенности продолжает оставаться война.

''Наибольший риск – война. Она способна быстро изменять ожидания бизнеса и населения. Энергетика, проблемы с логистикой, топливные риски или инфраструктурные потери могут придавать нервозности. Но пока эти риски не перерастают в массовое изменение поведения граждан, валютный рынок будет сохранять равновесие'', – объяснил банкир.

Лесной подчеркнул, что сейчас можно говорить об относительном покое на валютном рынке.

''В конце июля можно говорить об относительном покое. Это хороший сигнал для рынка, бизнеса и населения. Но в условиях войны любая стабильность нуждается в ежедневной поддержке со стороны НБУ, экономики, опираясь на благоразумие самих участников рынка'', – подытожил эксперт.

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