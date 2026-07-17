Доллар вырос, а евро подешевел: курс НБУ на 20 июля и что будет с валютой дальше

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 20 июля. Доллар после пятничного снижения незначительно подорожал, тогда как евро, напротив, подешевел.

Каким будет курс завтра и чего ожидать от валютного рынка в конце июля, – в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

НБУ повысил официальный курс доллара до 44,66 грн.

Евро подешевел до 51,05 грн.

Банкир прогнозирует относительно спокойную ситуацию на валютном рынке.

Самым большим риском для курса остается война.

Курс валют НБУ

НБУ установил на понедельник, 20 июля, официальный курс доллара на уровне 44,66 грн., что на 5 копеек больше, чем в пятницу, 17 июля. Тогда американская валюта обошлась в 44,61 грн.

В то же время, официальный курс евро снизился. На 20 июля он составляет 51,05 грн., тогда как в пятницу европейская валюта стоила 51,16 грн. Таким образом, евро подешевел на 11 копеек.

После разнонаправленного движения в конце прошлой недели официальные курсы доллара и евро снова изменились в противоположных направлениях.

Фото: официальный курс валют НБУ на 20 июля (Инфографика РБК-Украина)

Чего ждать от валютного рынка

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ''Глобус банка'' Тарас Лесовой в комментарии РБК-Украина отметил, что в конце июля валютный рынок остается относительно стабильным, хотя ключевые риски никуда не исчезли.

По его словам, наибольшим фактором неопределенности продолжает оставаться война.

''Наибольший риск – война. Она способна быстро изменять ожидания бизнеса и населения. Энергетика, проблемы с логистикой, топливные риски или инфраструктурные потери могут придавать нервозности. Но пока эти риски не перерастают в массовое изменение поведения граждан, валютный рынок будет сохранять равновесие'', – объяснил банкир.

Лесной подчеркнул, что сейчас можно говорить об относительном покое на валютном рынке.

''В конце июля можно говорить об относительном покое. Это хороший сигнал для рынка, бизнеса и населения. Но в условиях войны любая стабильность нуждается в ежедневной поддержке со стороны НБУ, экономики, опираясь на благоразумие самих участников рынка'', – подытожил эксперт.