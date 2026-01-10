ua en ru
Долар знову зросте? Банкір дав прогноз по курсу на середину січня

Україна, Субота 10 січня 2026 07:07
Долар знову зросте? Банкір дав прогноз по курсу на середину січня Фото: Курс долара в обмінниках на наступному тижні може почати зниження (Getty Images)
Автор: Дмитро Сидоров
Експерт: Тарас Лєсовий

Попит на валюту на наступному тижні може дещо знизитися, що дає підстави прогнозувати зміцнення гривні.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

Протягом 12-18 січня попит на валюту продовжить перевищувати пропозицію, але це перевищення буде становити 7-10%, тоді як на початку січня цей показник складав 10-12%. Тобто, можливе певне зниження попиту, вважає Лєсовий.

Наприкінці січня взагалі можлива ситуація, коли пропозиція валюти почне перевищувати попит.

"О цій порі традиційно збільшується надходження валюти на ринок", - коментує банкір та додає, що за таких обставин інтервенції Національного банку на міжбанківському ринку можуть знизитися до 300-400 млн доларів на тиждень або й взагалі припинитися, ринок буде регулювати себе самостійно.

Долар знову зросте? Банкір дав прогноз по курсу на середину січня

Фото: Курс продажу долара на готівковоум ринку може знизитися до 42,8 гривень (Freepik)

Тарас Лєсовий прогнозує, що протягом 12-18 січня офіційний курс може коливатися в діапазоні 42,3-42,9 гривень для долара та 48,5-49,75 гривень для євро. У порівнянні встановленим значенням НБУ на 12 січня, долар може подешевшати на 0,18-0,78 гривень, а євро – на 0,39-1,64 гривень.

На міжбанківському ринку курси купівлі-продажу долара прогнозуються на рівні 42,3-42,9 гривень, а євро – 48,5-49,75 гривень.

Готівковий ринок також може продемонструвати зниження вартості валюти. Курси купівлі-продажу долара в обмінниках та касах банків можуть знизитися до 42,3-42,8 гривень відповідно (-0,45-0,61 гривня у порівнянні з курсами увечері 9 січня). Ще більше може подешевшати валюта Єврозони - на 0,95-1,44 гривні – до 48,5-49,75 гривень (купівля-продаж).

Долар знову зросте? Банкір дав прогноз по курсу на середину січняФото: Вартість євро в обмінниках може впасти до 49,75 гривень (Pixabay)

Різниця між курсами купівлі-продажу долара на готівковому ринку 12-18 січня в касах банків може сягати 0,5-0,6 гривень, а в обмінниках – 0,6-1 гривня. Різниця вартості євро, яке купують та продають банки та обмінники, прогнозується на рівні 0,8-1 гривня і 1-1,3 гривні відповідно.

Нагадаймо, протягом 1-12 січня відбулася девальвація гривні, за цей період офіційний курс долара зріс на 73 копійки – до рекордного значення 43,08 гривень, а євро подорожчало на 35 копійок – до 50,14 гривень. На готівковому ринку середній курс продажу долара виріс до 43,18 гривень, а євро - до 50,7 гривень.

Тарас Лєсовий коментував, що попит на валюту перевищує пропозицію на 10%. Це значення менше ніж наприкінці 2024 року, але воно все одно викликає зниження курсу гривні. Банкір звернув увагу на емоційний чинник – населення, спостерігаючи таку динаміку, починає ще більше скуповувати валюту, що підштовхує обмінники до нового підняття її вартості.

Член Ради НБУ Василь Фурман додав, що попит на валюту на початку січня стимулюють імпортні закупівлі бюджетними установами, а також купівля валюти населенням, яке отримало додаткові виплати наприкінці року. Проте, він нагадав, що курс може змінюватися і в протилежну сторону – зміцнення гривні.

