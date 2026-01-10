ua en ru
Доллар снова вырастет? Банкир дал прогноз по курсу на середину января

Украина, Суббота 10 января 2026 07:07
Доллар снова вырастет? Банкир дал прогноз по курсу на середину января Фото: Курс доллара в обменниках на следующей неделе может начать снижение (Getty Images)
Автор: Дмитрий Сидоров
Эксперт: Тарас Лесовой

Спрос на валюту на следующей неделе может несколько снизиться, что дает основания прогнозировать укрепление гривны.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

В течение 12-18 января спрос на валюту продолжит превышать предложение, но это превышение будет составлять 7-10%, тогда как в начале января этот показатель составлял 10-12%. То есть, возможно определенное снижение спроса, считает Лесовой.

В конце января вообще возможна ситуация, когда предложение валюты начнет превышать спрос.

"В это время традиционно увеличивается поступление валюты на рынок", - комментирует банкир и добавляет, что при таких обстоятельствах интервенции Национального банка на межбанковском рынке могут снизиться до 300-400 млн долларов в неделю или вообще прекратиться, рынок будет регулировать себя самостоятельно.

Доллар снова вырастет? Банкир дал прогноз по курсу на середину января

Фото: Курс продажи доллара на наличном рынке может снизиться до 42,8 гривен (Freepik)

Тарас Лесовой прогнозирует, что в течение 12-18 января официальный курс может колебаться в диапазоне 42,3-42,9 гривен для доллара и 48,5-49,75 гривен для евро. По сравнению установленным значением НБУ на 12 января, доллар может подешеветь на 0,18-0,78 гривен, а евро - на 0,39-1,64 гривен.

На межбанковском рынке курсы купли-продажи доллара прогнозируются на уровне 42,3-42,9 гривен, а евро - 48,5-49,75 гривен.

Наличный рынок также может продемонстрировать снижение стоимости валюты. Курсы купли-продажи доллара в обменниках и кассах банков могут снизиться до 42,3-42,8 гривен соответственно (-0,45-0,61 гривна по сравнению с курсами вечером 9 января). Еще больше может подешеветь валюта Еврозоны - на 0,95-1,44 гривны - до 48,5-49,75 гривен (купля-продажа).

Доллар снова вырастет? Банкир дал прогноз по курсу на середину январяФото: Стоимость евро в обменниках может упасть до 49,75 гривен (Pixabay)

Разница между курсами купли-продажи доллара на наличном рынке 12-18 января в кассах банков может достигать 0,5-0,6 гривен, а в обменниках - 0,6-1 гривна. Разница стоимости евро, которое покупают и продают банки и обменники, прогнозируется на уровне 0,8-1 гривна и 1-1,3 гривны соответственно.

Напомним, в течение 1-12 января произошла девальвация гривны, за этот период официальный курс доллара вырос на 73 копейки - до рекордного значения 43,08 гривен, а евро подорожало на 35 копеек - до 50,14 гривен. На наличном рынке средний курс продажи доллара вырос до 43,18 гривен, а евро - до 50,7 гривен.

Тарас Лесовой комментировал, что спрос на валюту превышает предложение на 10%. Это значение меньше чем в конце 2024 года, но оно все равно вызывает снижение курса гривны. Банкир обратил внимание на эмоциональный фактор - население, наблюдая такую динамику, начинает еще больше скупать валюту, что подталкивает обменники к новому поднятию ее стоимости.

Член Совета НБУ Василий Фурман добавил, что спрос на валюту в начале января стимулируют импортные закупки бюджетными учреждениями, а также покупка валюты населением, которое получило дополнительные выплаты в конце года. Однако, он напомнил, что курс может меняться и в противоположную сторону - укрепление гривны.

