Курс долара вже перевищив 43 гривні: НБУ встановив новий максимум

Україна, П'ятниця 09 січня 2026 18:05
Курс долара вже перевищив 43 гривні: НБУ встановив новий максимум
Автор: Дмитро Сидоров

Національний банк України вперше встановив офіційний курс долара вище за 43 гривні - на рівні 43,08 гривень на 12 січня (на 9 копійок вище за значення 9 січня).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс долара на 12 січня 2026 року встановлено на такому рівні: 43,0757 гривень за 1 долар (+0,09 грн).

Курс долара вже перевищив 43 гривні: НБУ встановив новий максимумbank.gov.ua

Офіційний курс євро знизився на 3 копійки, хоча й продовжує залишатися на рівні вище 50 гривень, а саме - 50,1444 гривень за 1 євро.

Курс долара вже перевищив 43 гривні: НБУ встановив новий максимумbank.gov.ua

На міжбанку курс долара в результаті торгів 8 січня зріс на 20 копійок порівняно з курсами 7 січня - до 43,11-43,14 гривень (купівля-продаж), а курс купівлі-продажу євро становив 50,29-50,31 гривень (+0,09 копійок порівняно з попереднім днем).

Курс долара вже перевищив 43 гривні: НБУ встановив новий максимумudinform.com

На готівковому ринку середній курс продажу долара сьогодні порівняно зі значенням 8 січня збільшився на 7 копійок і становить 43,4 гривні, курс продажу євро зріс на 3 копійки і сягнув 50,68 гривні. Середні курси купівлі долара і євро становлять на сьогодні 42,75 і 49,94 гривень відповідно.

Нагадаємо, що офіційний курс долара з 1 по 9 січня зріс на 64 копійки - до 42,99 гривень, а курс євро на 39 копійок - до 50,18 гривень.

Доктор економічних наук, член Ради НБУ Василь Фурман пояснює, що поточна девальвація гривні - це не односторонній рух, національна валюта ще може зміцнитися.

Сьогоднішнє зростання курсів долара і євро, додає експерт, пов'язане з підвищеним попитом на ці грошові одиниці, що характерно для кінця року і перших місяців нового року. У цей період зростають бюджетні витрати, зокрема на імпорт обладнання, тобто купівля валюти. Також населення отримує додаткові виплати, частина з яких конвертується у валюту.

