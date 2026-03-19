Долар знову росте: курс на 20 березня та чому валюту буде "штормити" в березні

15:34 19.03.2026 Чт
Чого чекати від долара до кікця місяця?
aimg Ірина Гамерська aimg Тарас Лєсовий Експерт
Фото: НБУ дав курс долара на 20 березня (Getty Images)

Нацбанк трохи ослабив гривню. Курс долара на 20 березня зросте на 7 копійок, тоді як європейська валюта впаде в ціні на 2 копійки.

Скільки коштуватимуть долар та євро завтра та що буде з курсом валют до кінця місяця - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Читайте також: Курс валют на 19 березня: у скільки сьогодні обійдуться 100 доларів в обмінниках та банках

Головне:

  • Курс НБУ: Нацбанк підняв долар до 43,96 грн, а євро опустив - до 50,50 грн.
  • Прогноз для долара: Очікується висока денна волатильність. Курс може суттєво змінюватися протягом дня, але підсумкові показники залишатимуться стабільними.
  • Прогноз для євро: Валюта триматиметься в межах 51-51,5 грн. Стабільність євро зумовлена глобальним посиленням долара на міжнародних майданчиках.
  • Співвідношення валют: У період з 23 по 29 березня пара долар/євро на світових ринках очікується в межах 1,14-1,15.
  • Контроль ринку: Національний банк продовжує мінімізувати ризики, щоб не допустити різких потрясінь в умовах війни.

Курс валют НБУ

Нацбанк дав офіційний курс валют на 20 березня. Долар перейшов до зростання і на завтра курс встановлено на рівні 43,96 (+7 коп) гривень.

Євро завтра також трохи опуститься в ціні - до 50,50 (-2 коп) гривень.

Фото: курс валют на 20 березня (інфографіка РБК-Україна)

Валютний ринок наприкінці березня: до чого готуватися

Як зазначив у коментарі РБК-Україна директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус банку" Тарас Лєсовий, кінець березня на валютному ринку України обіцяє бути активними. Попри щоденні коливання, ситуація залишатиметься під контролем, а ознак курсової кризи немає.

Чого чекати від долара

Курс долара може демонструвати значні зміни протягом одного дня: від помітного зростання до суттєвого падіння. Втім, експерт зазначає, що таку "жваву" динаміку не варто плутати з нестабільністю, адже наприкінці торгового дня курс, найімовірніше, буде збалансованим.

Ринок може дещо "штормити", проте завдяки діям Нацбанку сенсаційних злетів чи падінь вдасться уникнути.

Ситуація з євро

Євро поводитиметься стриманіше. Його вартість в Україні зараз більше залежить від ситуації на світових ринках, ніж від внутрішніх факторів.

Очікується, що коливання євро відбуватимуться у вузькому коридорі 51-51,5 грн. Це пояснюється тим, що на фоні світової нервозності інвестори частіше обирають долар як захисний актив.

Читайте також: НБУ залишив облікову ставку на 15%: як це рішення позначиться на житті українців

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

Новини
Кабмін найближчими днями подасть до Ради єдиний законопроєкт щодо податків, - джерело
Кабмін найближчими днями подасть до Ради єдиний законопроєкт щодо податків, - джерело
Аналітика
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО