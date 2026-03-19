Курс валют на 19 березня: у скільки сьогодні обійдуться 100 доларів в обмінниках та банках

09:10 19.03.2026 Чт
2 хв
Де сьогодні кращий курс - в обмінниках чи банках?
aimg Ірина Гамерська
Фото: обмінники та банки оновили курс валют (Getty Images)

Курс долара станом на ранок 19 березня на готівковому ринку продовжує триматися вище позначки у 44 гривні, євро ж коштує понад 51 гривню.

Як змінилися курси валют у порівнянні зі вчорашнім ранком та скільки коштують 100 доларів сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Читайте також: Падіння долара та євро: який курс НБУ на 19 березня та 5 порад, як зберегти гроші

Головне:

  • Стабільність в обмінниках: Долар (44,30 грн) та євро (51,25 грн) на ранок 19 березня залишилися без змін.
  • Банківський долар дешевшає: У банках курс продажу знизився на 10 коп. (44,25 грн), а курс купівлі - на 8 коп. (43,72 грн).
  • Мінімальні коливання євро: Банки підняли курс купівлі євро на 1 коп., зафіксувавши його на рівні 51,10 грн.
  • Карткові курси: У ПриватБанку та Monobank курс коливається в межах 44,23-44,24 грн за долар.

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin, середній курс долара на ранок 19 березня в обмінниках тримається на рівні 44,30 (без змін) гривень. Здати валюту можна за середнім курсом у 44,15 (без змін) гривні.

Євро в обмінниках можна купити за середнім курсом у 51,25 (без змін) гривню, а здати - по 51 (без змін) гривні.

Фото: курс валют 19 березня (інфографіка РБК-Україна)

Фото: курс валют 19 березня (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банках

В банках долар сьогодні можна купити за середнім курсом у 44,25 (-10 коп) гривні, а здати - по 43,72 (-8 коп) гривні.

Євро в банках сьогодні коштує 51,10 (+1 коп) гривню при покупці та 50,35 (без змін) гривень при здачі валюти.

У ПриватБанку 100 доларів в касі сьогодні обійдуться у 4 420 гривень, а при операціях картою - у 4 424 гривні.

В Ощадбанку за 100 доларів доведеться заплатити 4 435 гривень (курс для карток) та 4 420 гривень (курс для мобільного "Ощаду").

Monobank сьогодні продає 100 доларів за 4 423 гривні.

У касах "Пумбу" за 100 доларів доведеться заплатити 4 430 гривень, а по безналу - 4 410 гривень.

Де вигідніше купити 100 доларів

Безготівка (картка/застосунок): Найдешевше у ПУМБ (4410 гривень) та через мобільний застосунок Ощадбанку (4420 гривень).

Готівка (каса): Найкраща ціна у касах ПриватБанку та Ощадбанку - 4420 гривень.

Обмінники: Купівля обійдеться дорожче - у середньому 4430 гривень.

Читайте також: В Україні з'явився новий банк без відділень

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

В трьох районах Одеси пошкоджені будинки і гуртожиток: фото наслідків нічної атаки РФ
В трьох районах Одеси пошкоджені будинки і гуртожиток: фото наслідків нічної атаки РФ
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО
