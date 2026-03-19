Курс валют на 19 березня: у скільки сьогодні обійдуться 100 доларів в обмінниках та банках

Курс долара станом на ранок 19 березня на готівковому ринку продовжує триматися вище позначки у 44 гривні, євро ж коштує понад 51 гривню.

Як змінилися курси валют у порівнянні зі вчорашнім ранком та скільки коштують 100 доларів сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

Стабільність в обмінниках: Долар (44,30 грн) та євро (51,25 грн) на ранок 19 березня залишилися без змін.

Долар (44,30 грн) та євро (51,25 грн) на ранок 19 березня залишилися без змін. Банківський долар дешевшає: У банках курс продажу знизився на 10 коп. (44,25 грн), а курс купівлі - на 8 коп. (43,72 грн).

У банках курс продажу знизився на 10 коп. (44,25 грн), а курс купівлі - на 8 коп. (43,72 грн). Мінімальні коливання євро: Банки підняли курс купівлі євро на 1 коп., зафіксувавши його на рівні 51,10 грн.

Банки підняли курс купівлі євро на 1 коп., зафіксувавши його на рівні 51,10 грн. Карткові курси: У ПриватБанку та Monobank курс коливається в межах 44,23-44,24 грн за долар.

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin, середній курс долара на ранок 19 березня в обмінниках тримається на рівні 44,30 (без змін) гривень. Здати валюту можна за середнім курсом у 44,15 (без змін) гривні.

Євро в обмінниках можна купити за середнім курсом у 51,25 (без змін) гривню, а здати - по 51 (без змін) гривні.

Фото: курс валют 19 березня (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банках

В банках долар сьогодні можна купити за середнім курсом у 44,25 (-10 коп) гривні, а здати - по 43,72 (-8 коп) гривні.

Євро в банках сьогодні коштує 51,10 (+1 коп) гривню при покупці та 50,35 (без змін) гривень при здачі валюти.

У ПриватБанку 100 доларів в касі сьогодні обійдуться у 4 420 гривень, а при операціях картою - у 4 424 гривні.

В Ощадбанку за 100 доларів доведеться заплатити 4 435 гривень (курс для карток) та 4 420 гривень (курс для мобільного "Ощаду").

Monobank сьогодні продає 100 доларів за 4 423 гривні.

У касах "Пумбу" за 100 доларів доведеться заплатити 4 430 гривень, а по безналу - 4 410 гривень.

Де вигідніше купити 100 доларів

Безготівка (картка/застосунок): Найдешевше у ПУМБ (4410 гривень) та через мобільний застосунок Ощадбанку (4420 гривень).

Готівка (каса): Найкраща ціна у касах ПриватБанку та Ощадбанку - 4420 гривень.

Обмінники: Купівля обійдеться дорожче - у середньому 4430 гривень.