Доллар снова растет: курс на 20 марта и почему валюту будет "штормить" в марте

15:34 19.03.2026 Чт
Чего ждать от доллара до конца месяца?
aimg Ирина Гамерская aimg Тарас Лесовой Эксперт
Фото: НБУ дал курс доллара на 20 марта (Getty Images)

Нацбанк немного ослабил гривну. Курс доллара на 20 марта вырастет на 7 копеек, тогда как европейская валюта упадет в цене на 2 копейки.

Сколько будут стоить доллар и евро завтра и что будет с курсом валют до конца месяца - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Читайте также: Курс валют на 19 марта: во сколько сегодня обойдутся 100 долларов в обменниках и банках

Главное:

  • Курс НБУ: Нацбанк поднял доллар до 43,96 грн, а евро опустил - до 50,50 грн.
  • Прогноз для доллара: Ожидается высокая дневная волатильность. Курс может существенно меняться в течение дня, но итоговые показатели будут оставаться стабильными.
  • Прогноз для евро: Валюта будет держаться в пределах 51-51,5 грн. Стабильность евро обусловлена глобальным усилением доллара на международных площадках.
  • Соотношение валют: В период с 23 по 29 марта пара доллар/евро на мировых рынках ожидается в пределах 1,14-1,15.
  • Контроль рынка: Национальный банк продолжает минимизировать риски, чтобы не допустить резких потрясений в условиях войны.

Курс валют НБУ

Нацбанк дал официальный курс валют на 20 марта. Доллар перешел к росту и на завтра курс установлен на уровне 43,96 (+7 коп) гривен.

Евро завтра также немного опустится в цене - до 50,50 (-2 коп) гривен.

Доллар снова растет: курс на 20 марта и почему валюту будет &quot;штормить&quot; в марте

Фото: курс валют на 20 марта (инфографика РБК-Украина)

Валютный рынок в конце марта: к чему готовиться

Как отметил в комментарии РБК-Украина директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус банка" Тарас Лесовой, конец марта на валютном рынке Украины обещает быть активными. Несмотря на ежедневные колебания, ситуация будет оставаться под контролем, а признаков курсового кризиса нет.

Чего ждать от доллара

Курс доллара может демонстрировать значительные изменения в течение одного дня: от заметного роста до существенного падения. Впрочем, эксперт отмечает, что такую "оживленную" динамику не стоит путать с нестабильностью, ведь в конце торгового дня курс, скорее всего, будет сбалансированным.

Рынок может несколько "штормить", однако благодаря действиям Нацбанка сенсационных взлетов или падений удастся избежать.

Ситуация с евро

Евро будет вести себя более сдержанно. Его стоимость в Украине сейчас больше зависит от ситуации на мировых рынках, чем от внутренних факторов.

Ожидается, что колебания евро будут происходить в узком коридоре 51-51,5 грн. Это объясняется тем, что на фоне мировой нервозности инвесторы чаще выбирают доллар как защитный актив.

Читайте также: НБУ оставил учетную ставку на 15%: как это решение скажется на жизни украинцев

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

Кабмин в ближайшие дни подаст в Раду единый законопроект по налогам, - источник
Кабмин в ближайшие дни подаст в Раду единый законопроект по налогам, - источник
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО