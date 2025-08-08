ua en ru
Долар втратив привабливість, українці скуповують євро

Україна, П'ятниця 08 серпня 2025 09:37
Долар втратив привабливість, українці скуповують євро Фото: Українці купують євро замість доларів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ситуація на валютному ринку України змінилася з квітня 2025 року. Основною валютою для нових заощаджень став євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

У липні тенденція посилилася. За даними центробанку, українці за місяць купили на готівковому ринку валюти 1,907 млрд доларів (в еквіваленті) і продали 1,579 млрд доларів. Таким чином, українці купили на 327 млн доларів більше, ніж продали.

Чиста купівля доларів становила в липні 17 млн доларів, тоді як євро - 312 млн у доларовому еквіваленті.
Долар втратив привабливість, українці скуповують євро

Курс євро

Нагадаємо, за перше півріччя 2025 року індекс долара показав найгіршу першу половину року з 1973 року, оскільки хаотичне введення президентом США Дональдом Трампом тарифів викликало побоювання з приводу економіки США і безпеки казначейських облігацій.

Американська валюта впала до найнижчого рівня за останні три роки щодо євро.

З початку року курс євро до долара зріс на 10%. В Україні в липні курс євро наблизився до рівня 50 гривень, тоді як курс долара відносно стабільний біля рівня 42 гривні.

Як зазначили в НБУ, такі зміни позначилися на інвестиційних рішеннях населення.

