ua en ru
Пт, 08 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Доллар потерял привлекательность, украинцы скупают евро

Украина, Пятница 08 августа 2025 09:37
UA EN RU
Доллар потерял привлекательность, украинцы скупают евро Фото: Украинцы покупают евро вместо долларов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Ситуация на валютном рынке Украины изменилась с апреля 2025 года. Основной валютой для новых сбережений стал евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

В июле тенденция усилилась. По данным центробанка, украинцы за месяц купили на наличном рынке валюты 1,907 млрд долларов (в эквиваленте) и продали 1,579 млрд долларов. Таким образом, украинцы купили на 327 млн долларов больше, чем продали.

Чистая покупка долларов составила в июле 17 млн долларов, тогда как евро - 312 млн в долларовом эквиваленте.
Доллар потерял привлекательность, украинцы скупают евро

Курс евро

Напомним, за первое полугодие 2025 года индекс доллара показал худшую первую половину года с 1973 года, поскольку хаотичное введение президентом США Дональдом Трампом тарифов вызвало опасения по поводу экономики США и безопасности казначейских облигаций.

Американская валюта упала до самого низкого уровня за последние три года по отношению к евро.

С начала года курс евро к доллару вырос на 10%. В Украине в июле курс евро приблизился к уровню 50 гривен, в то время как курс доллара относительно стабилен возле уровня 42 гривны.

Как отметили в НБУ, такие изменения сказались на инвестиционных решениях населения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс евро
Новости
Есть попадания в Шостке, разрушения по области: что известно о ночном ударе РФ по Сумской области
Есть попадания в Шостке, разрушения по области: что известно о ночном ударе РФ по Сумской области
Аналитика
"Мы идем по лезвию": Андрей Пышный об инфляции, курсе доллара и рисках для экономики
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина "Мы идем по лезвию": Андрей Пышный об инфляции, курсе доллара и рисках для экономики